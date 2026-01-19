Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Triton gründet deutschlandweite Architektur- und Ingenieurbüro-Gruppe formicon



19.01.2026 / 09:30 CET/CEST

Frankfurt (Deutschland), 19. Januar 2026 - Der von Triton beratene Mittelstandsfonds II ("Triton") gibt die Gründung von formicon ("das Unternehmen" oder "die Gruppe") bekannt - einer deutschlandweit agierenden Gruppe von Architektur- und Ingenieurbüros. Schwerpunkt des Unternehmens ist die integrale Planung anspruchsvoller und komplexer Projekte für öffentliche Auftraggeber, Kommunen und Städte sowie für gewerbliche Kunden. Der Gruppe gehören das Generalplanungsbüro blfp, die Ingenieurbüros IBJ Planungsgesellschaft und enertec sowie das Architekturbüro SGP3 an. Ziel ist es, einen deutschen Marktführer für alle Leistungsphasen von Bauprojekten zu etablieren, der einen Beitrag zu effizienterem, zukunftsfähigen und verantwortungsvollen Bauen leistet.



Formicon mit Sitz in Frankfurt am Main beschäftigt rund 180 Mitarbeitende und ist an weiteren Standorten in Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Friedberg und Gießen (Hessen), Hamburg, Leipzig und Lippstadt vertreten. Die Gruppe erzielt derzeit einen Jahresumsatz von nahezu 30 Millionen Euro. Bereits heute zählt formicon zu den größeren Unternehmen seiner Branche. Für seine Kunden übernimmt formicon die Generalplanung und ist somit ein Ansprechpartner für alle Leistungsphasen und Fachdisziplinen.



Die Gruppe verbindet lokale Nähe mit gruppenweiter Expertise. Das Angebotsspektrum umfasst integrale Architektur- und Ingenieurdienstleistungen im Hochbau, die Planung, Beratung und Realisierung komplexer Bauprojekte von Phase Null bis zur Fertigstellung. Die Leistungen reichen von der technischen Gebäudeausrüstung für Schulen, Universitäten, Hotels und Verwaltungsgebäude, u. a. mit Fokus auf Energieversorgung und Umwelttechnik bis zum Gesundheitsbau und der Medizintechnikplanung. Ein gruppenweiter Schwerpunkt liegt auf nachhaltigem Bauen.



Andi Klein, Managing Partner und Head of Triton Smaller Mid-Cap, sagt: "Die Gründung von formicon ist ein weiterer Schritt in unserer Strategie, hochwertige Plattformen in relevanten und stark fragmentierten Branchen zu etablieren und sie mit unserem strategischen Buy-and-Build Ansatz zu einem Marktführer weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Management und den engagierten Teams der Gruppe das weitere Wachstum zu unterstützen."



Ulf Bambach, CEO von formicon, Architekt und Unternehmer, ergänzt: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Triton und dem dortigen Experten-Team. Der partnerschaftliche Ansatz und die Erfahrung, die Triton bei der Entwicklung auch von kleineren Unternehmen hin zu Marktführern mitbringt, ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal und macht Triton zu einem idealen Partner für unsere Gruppe."



Über formicon

Formicon ist eine eine deutschlandweit tätige Gruppe von Architektur- und Ingenieurbüros mit rund 180 Mitarbeitenden an Standorten in Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Friedberg, Frankfurt am Main (Sitz des Unternehmens), Gießen, Hamburg, Leipzig und Lippstadt. Schwerpunkt des Unternehmens ist die integrale Planung anspruchsvoller und komplexer Projekte für öffentliche Auftraggeber, Kommunen und Städte sowie für gewerbliche Kunden mit Fokus auf effizientem, zukunftsfähigen und verantwortungsvollen Bauen.

Weitere Informationen: www.formicon.com



Über Triton

Triton ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und investiert in Unternehmen, die geschäftskritische Güter und Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten.

Triton beschäftigt mehr als 150 Investment Professionals und Experten für verschiedene Fachbereiche, in drei aufeinander abgestimmten Strategien: Mid-Market Private Equity, Smaller-Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit.

Weitere Informationen: www.triton-partners.de



Presskontakte:

Triton: media@triton-partners.com



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

