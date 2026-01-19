Bad Vilbel (ots) -- Psychologe erklärt das einzigartige Phänomen, warum wir mit zunehmendem Alter Freude am Organisieren finden- Der Druckerhersteller Brother (https://www.brother.de/) hat aufgezeigt, wie das Erstellen von Etiketten unser Glück und unsere psychische Gesundheit im neuen Jahr positiv beeinflussen kann- Der Aufräumexperte von Brother (https://www.brother.de/) hat auch einzigartige Gegenstände vorgestellt, die Sie mit Etiketten versehen können, um Ihr Leben besser zu organisierenEntrümpeln und Organisieren ist nicht nur ein Trend in den sozialen Medien, sondern es wurde nun auch bekannt, dass das menschliche Gehirn davon profitiert, was sich in unserer Gesundheit und Stimmung widerspiegelt.Zum Start ins neue Jahr hat eine Aufräum-Expertin in Zusammenarbeit mit der führenden Drucker- und Etikettendrucker-Marke Brother (https://www.brother.de/), erklärt, warum Deutsche sich dem Aufräumen und Etikettieren zuwenden - und warum diese Gewohnheit der Schlüssel zur Verbesserung der Stimmung und des psychischen Wohlbefindens sein könnte.Laut der Psychologin Dr. Eleanor Bryant von der University of Bradford liegt die Faszination des Organisierens und Etikettierens in einem psychologischen Phänomen begründet, das als "Theorie der kognitiven Belastung" bekannt ist.Die Theorie erklärt, warum wir uns mit zunehmendem Alter nach einer Umgebung sehnen, die vorhersehbar, geordnet und frei von unerwarteten Überraschungen ist.Dr. Bryant erklärt: "Je älter wir werden, desto stressiger wird es, Dinge an einem ungewohnten Ort zu finden - zum Beispiel Backutensilien im Putzschrank oder die Fernbedienung ordentlich zwischen dem Besteck verstaut. Das Erstellen von Etiketten beseitigt diese Unsicherheit. Indem wir unsere Habseligkeiten klar kennzeichnen und ordnen, schaffen wir Umgebungen, die sich ruhiger und kontrollierter anfühlen.Deshalb können Menschen, denen Ordnung zuvor nie wichtig war, plötzlich Freude daran finden, einen Etikettendrucker zu benutzen.Aber die Vorteile gehen noch darüber hinaus. Das einfache Drucken und Anbringen eines Etiketts sorgt für das, was ich als "Mini-Erfolg" bezeichne - eine kleine, greifbare Leistung, die einen Dopamin-Schub auslöst. Mehrere Momente des Etikettierens summieren sich zu einem starken stimmungsaufhellenden Effekt.Handwerkliche Tätigkeiten wie das Beschriften von Etiketten regen auch die Planung, Kategorisierung und Kreativität an, was dazu beiträgt, die kognitiven Funktionen im Alter zu erhalten und sogar zu verbessern. Es ist eine praktische und freudvolle Möglichkeit, die Gesundheit des Gehirns zu unterstützen."Der Brother P-touch CUBE Etikettendrucker (https://store.brother.de/geraete/etikettendrucker/p-touch/pt/ptouchcube) wurde unter diesem Gesichtspunkt entwickelt und ermöglicht es Benutzern, individuelle Etiketten in einer Vielzahl von Schriftarten und Farben zu drucken. Der Etikettendrucker ist mehr als nur ein Werkzeug zur Organisation, er bietet auch ein kreatives Ventil, das Praktikabilität mit Verspieltheit verbindet.Steffen Schilling (Head of Marketing) fügt hinzu: "Wir bei Brother wissen, dass das Leben besser läuft, wenn die Dinge organisiert sind. Wir empfehlen das Erstellen von Etiketten als einfache und effektive Möglichkeit ein, Ordnung zu schaffen, Stress abzubauen und das Wohlbefinden zu steigern. Wir möchten Haushalte dazu inspirieren, das Entrümpeln nicht als lästige Pflicht, sondern als stimmungsaufhellendes und gehirnförderndes Ritual zu betrachten."In Zusammenarbeit mit Brother hat die professionelle Organisatorin Hazel Burton, bekannt als @thehomereset.ie (http://thehomereset.ie) - mit über 13.000 Followern auf Instagram und TikTok - Dinge vorgestellt, die Sie in jedem Raum Ihres Hauses beschriften können und an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben.Hazel Burtons beste Tipps zum Beschriften für ein besser organisiertes Zuhause:Küche- Richten Sie im Kühlschrank Bereiche mit Beschriftungen wie "Reste", "Essensvorbereitung" oder "Frühstückszutaten" ein, damit die Lebensmittel übersichtlich und griffbereit sind.- Beschriften Sie Lebensmittel im Vorratsschrank wie Nudeln, Reis und Dosen mit dem Verfallsdatum, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.Wohnzimmer- Beschriften Sie Fernbedienungen, damit jeder weiß, welche zum Fernseher, zur Soundbar oder zur Spielkonsole gehört.- Beschriften Sie Ihre Zimmerpflanzen mit ihren Namen, Pflegetipps und Bewässerungsplänen.- Beschriften Sie die Aufbewahrungsbehälter für Kinderaktivitäten - nicht nur mit dem Inhalt, sondern auch mit dem Tag/der Uhrzeit der Aktivität, damit alles bereit ist.Schlafzimmer- Beschriften Sie Kleiderbügel mit den Wochentagen, um Outfits wöchentlich im Voraus zu planen und morgendliches Chaos zu vermeiden.- Beschriften Sie Ihre Ladekabel, z. B. für Smartphones, Laptops und Tablets, um Verwechslungen zu vermeiden.- Beschriften Sie Ihren Spiegel mit motivierenden Worten oder Affirmationen am Rand, um Ihr Selbstvertrauen täglich zu stärken.Badezimmer- Markieren Sie das Verfallsdatum oder das Kaufdatum auf Toilettenartikeln - insbesondere Sonnencreme und Hautpflegeprodukten -, damit Sie wissen, wann diese ihre Wirksamkeit verlieren.- Kennzeichnen Sie Reinigungsprodukte deutlich, um die Reinugungstücher von Badezimmer und Küche zu trennen- Verwenden Sie große, auffällige Etiketten mit der Aufschrift "Achtung- Nur für Erwachsene" für die Aufbewahrung von Bleichmitteln oder anderen Chemikalien in hohen Regalen, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten.Hinweise für RedakteureÜber BrotherÜber 100 Jahre Innovation haben Brother zu dem globalen Anbieter von Geschäftslösungen gemacht, der es heute ist. Das Unternehmen wurde 1908 in Japan als Yasui Sewing Machines Co gegründet und später in Brother umbenannt. Heute ist es in mehr als 40 Ländern weltweit tätig. Brother hat sich kontinuierlich angepasst, um in einem sich ständig verändernden Markt erfolgreich zu sein. Von Managed Print Services bis hin zu Druckern, Scannern und Etikettiergeräten. Die Produkte und Dienstleistungen von Brother sind darauf ausgelegt, die Effizienz zu steigern, die Produktivität zu erhöhen und die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu fördern.www.brother.dePressekontakt:Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an das PR-Team von Brother unter brother@smokinggun.agency | Tel.: +44 161 839 1986Original-Content von: Brother, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181874/6198801