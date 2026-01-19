EQS-Ad-hoc: Douglas AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose
Düsseldorf, 19. Januar 2026 - Auf der Basis vorläufiger und ungeprüften Zahlen hat die DOUGLAS Group im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 19,9% erzielt gegenüber einer Markterwartung von 20,8%, während der Konzernumsatz um 1,7% auf 1,67 Milliarden Euro gestiegen ist. Die bereinigte EBITDA-Marge wurde durch den Druck auf die Bruttomarge beeinflusst, der auch die hohe Preissensibilität der Kundinnen und Kunden sowie Produktmix-Effekte widerspiegelt.
Die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 bleibt unverändert:
Eine Definition der bereinigten EBITDA-Marge und des Netto-Verschuldungsgrads finden Sie im DOUGLAS-Geschäftsbericht 2024/25.
