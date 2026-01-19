Über Jahre war der Wuling Hongguang Mini EV das meistverkaufte Elektroauto Chinas. 2025 war allerdings der Geely Galaxy Xingyuan 2025 das meistverkaufte NEV-Modell. BYD ist zwar der größte Hersteller in der Masse, verfehlt bei den einzelnen Modellen aber das Podium. Der Wuling Hongguang Mini EV war zwar im vergangenen Jahr nicht mehr das meistverkaufte Elektroauto Chinas, weit gefallen ist der Mini-Stromer aber nicht: Das Fahrzeug von SAIC-GM-Wuling ...Den vollständigen Artikel lesen ...
