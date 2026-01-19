© Foto: Dall-EDie Angst vor einem eskalierenden US-EU-Handelskonflikt löst eine starke Korrektur bei Bitcoin, XRP und Ethereum aus und belasten den Krypto-Markt insgesamt.Die Angst vor einem eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union hat den Kryptomarkt zum Wochenstart hart getroffen. Während Gold und Silber neue Allzeithochs als sichere Häfen markieren, geraten Bitcoin und Altcoins deutlich unter Druck. Innerhalb weniger Stunden kam es zu massiven Liquidationen, die die ohnehin fragile Marktstimmung weiter verschärften. Bitcoin rutscht unter 93.000 US-Dollar Der Kurs von Bitcoin fiel am Montagmorgen um 2,7 Prozent auf rund 92.500 US-Dollar. Auch Ethereum zeigte sich …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE