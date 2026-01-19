Mit der neuen Hausratversicherung T26 aktualisiert degenia ihre bewährte Hausratversicherung Unter dem Leitmotiv "sicher wohnen, sicher online" kombiniert der neue Tarif bekannte Leistungsbausteine mit modernen Inhalten rund um Nachhaltigkeit, Eigentumsschutz und digitale Risiken. Darüber hinaus basiert die Hausratversicherung T26 auf einem durchgeschriebenen Bedingungswerk, das die Leistungen transparent darstellt und Vermittlern sowie Kunden zusätzliche Orientierung bietet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
