Medios AG steigt in den Markt für Medizinalcannabis ein
Berlin, 19. Januar 2026 - Die Medios-Gruppe ("Medios" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, erweitert ihr Produktportfolio und tritt in den Markt für Medizinalcannabis ein. Hierzu kooperiert Medios mit dem niederländischen Unternehmen Bedrocan International B.V. ("Bedrocan"), einem international führenden Hersteller von medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität. Medios sichert sich die exklusiven Vertriebsrechte für Bedrocan-Produkte in Deutschland, Spanien, Belgien, Italien und Österreich. Die Vereinbarung umfasst zunächst medizinisches Cannabis aus Bedrocans EU-GMP[1]-zertifizierter Produktionsstätte in Dänemark und wird ab dem 1. Januar 2027 auf Produkte weiterer Bedrocan-Produktionsstätten ausgeweitet.
Die Partnerschaft konzentriert sich bereits auf den deutschen Markt und wird in den nächsten zwei Jahren schrittweise auf weitere EU-Länder ausgedehnt. Sie baut auf Medios' langjähriger Präsenz im deutschen und EU-Apothekenmarkt und seiner Expertise in GDP[2]-zertifizierter pharmazeutischer Logistik auf. Cannaflos, die "Gesellschaft für medizinisches Cannabis mbH", unterstützt Medios als Vertriebspartner in Deutschland.
Constantijn van Rietschoten, Vorstandsmitglied der Medios AG: "Mit dem Eintritt in den Medizinalcannabismarkt erweitern wir unser Portfolio um ein Produkt, das für zahlreiche Patienten mit chronischen und schweren Erkrankungen eine wichtige Rolle spielen kann. Besonders in den Bereichen Onkologie und Neurologie bietet Cannabis eine wertvolle Ergänzung zur Therapie."
Strategische Bedeutung für Medios
Marktdynamik
[1] Good Manufacturing Practice
[2] Good Distribution Practice
