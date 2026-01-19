Berlin/Bonn (ots) -Vor dem Hintergrund der veränderten sicherheitspolitischen Lage bauen die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und der Sanitätsdienst der Bundeswehr ihre Zusammenarbeit weiter aus. Mit der Verwundeten-Transportkomponente 100 (VTpK-JUH100) schaffen die Johanniter aus eigenen Mitteln eine bundesweit verfügbare Fähigkeit für den qualifizierten Weitertransport verwundeter Soldatinnen und Soldaten innerhalb Deutschlands.Die Komponente umfasst bis zu 100 Krankentransportfahrzeuge und steht sowohl für militärische Unterstützungsleistungen als auch für Einsätze im Zivil- und Bevölkerungsschutz zur Verfügung. Damit setzen die Johanniter als eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland ein konkretes Unterstützungsangebot für den Sanitätsdienst der Bundeswehr um.Im Rahmen einer gemeinsamen Presseveranstaltung stellen die Johanniter-Unfall-Hilfe und das Unterstützungskommando der Bundeswehr das Konzept und die Zusammenarbeit erstmals öffentlich vor. Dazu sind Sie herzlich eingeladen.Zeit: 23. Januar 2026, 10-11 UhrOrt: Bundesministerium der Verteidigung, Hardthöhe, Fontainengraben 150, 53123 BonnAblauf des Medientermins:Bis 10:00 UhrEintreffen der Medienvertreterinnen und Medienvertreter an der Nordwache der Hardthöhe, Fontainengraben 150; Abholung und Begleitung zum Veranstaltungsort10:00 - 10:20 Uhr(nicht presseöffentlich) Begrüßung des Bundesvorstandes der Johanniter Unfall-Hilfe, Oliver Meermann, durch Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr und Eintrag ins Gästebuch10:20 - 10:35 UhrPressestatements des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe und des Befehlshabers des Zentralen Sanitätsdienstes im Innenhof des Gebäudes 550/65010:35 - 11:00 UhrBeantwortung von Fragen der Medienvertreterinnen und MedienvertreterFototermin mit Fahrzeugen und Einsatzkräften der Verwundeten-Transportkomponente11:00 UhrEnde des Medientermins und Rückführung zum Eingang NordwacheAkkreditierungBitte akkreditieren Sie sich bis zum 21. Januar 2026 um 16:00 Uhr unter der Mailadresse UstgPresse@bundeswehr.org. Bitte geben Sie bei der Akkreditierung Ihren Vor- und Nachnamen, Medium und Ihre Nummer des Personal- oder Presseausweises an.Ansprechpersonen vor OrtBundeswehr: Oberstleutnant Stephan-Thomas Klose, 0228 5504 1131, UstgPresse@bundeswehr.orgJohanniter: Juliane Flurschütz, Stellv. Pressesprecherin JUH, 0173 6193409, medien@johanniter.deÜber die Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.Über den Unterstützungsbereich der BundeswehrDer Unterstützungsbereich ist mit rund 55.000 militärischen und zivilen Angehörigen der zweitgrößte Organisationsbereich der Bundeswehr. Als zentraler Dienstleister unterstützt er die Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe, Marine sowie Cyber- und Informationsraum mit seinen Kompetenzen Sanitätsdienst, Logistik, ABC-Abwehr, Feldjägerwesen samt Wachbataillon, Zivil-Militärische Zusammenarbeit, Militärmusik und Ausbildung. Die Führung des Organisationsbereiches erfolgt aus dem Unterstützungskommando der Bundeswehr in Bonn heraus.Pressekontakt:Juliane Flurschütz, Stellvertretende PressesprecherinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTel. 030-26997-361, Mobil 0173 619 3409E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/6198834