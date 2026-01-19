DAX Prognose für Montag, 19.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.313 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert, das aber direkt abverkauft wurde. Der Index setzte nachfolgend nur moderat zurück und konnte sich bis zum Mittag über der 25.300 Punkte-Marke halten. Der Verkaufsdruck erhöhte sich am Nachmittag, der DAX formatierte das Tagestief im Zuge eines dynamischen Rücksetzers, der allerdings direkt wieder zurückgekauft worden ist. Es ging am Abend zurück in Richtung der 25.300 Punkte. Es wurde im Handel am Freitag ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX erholen und bis zum Handelsschluss über die 25.340 Punkte laufen. Der DAX ging bei 25.346 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX Aktuell: Der Index startet am Montag vorbörslich deutlich schwächer bei 24.967 Punkten (klar unter dem Freitags-Schluss) - kurzfristig überwiegt damit der Abwärtsdruck. DAX Prognose (Technik): Im 1h-Chart bärisch, im 4h-Chart neutral - entscheidend bleibt, ob der DAX die SMA20/SMA50 zurückerobern kann oder darunter schwach bleibt. Schlüsselzonen heute: Erwartete Tagesrange 25.131/25.252 bis 24.875/24.720 - Support 24.876/24.763, darüber liegen die ersten relevanten Widerstände bei 25.037 und 25.119. DAX Aktuell: Rückblick auf Freitag (16.01.2026) Der DAX ist am Freitagmorgen bei 25.313 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Direkt zum Xetra-Handelsbeginn wurde das Tageshoch markiert, das anschließend unmittelbar abverkauft wurde. In der Folge setzte der Index moderat zurück, konnte sich jedoch bis zum Mittag über der 25.300-Punkte-Marke halten. Am Nachmittag nahm der Verkaufsdruck zu: Der DAX bildete das Tagestief im Zuge eines dynamischen Rücksetzers aus, der allerdings direkt wieder zurückgekauft wurde. Bis zum Abend ging es erneut in Richtung 25.300 Punkte. Auf Xetra-Basis wurde ein Tagesverlust ausgewiesen, nachbörslich konnte sich der Index jedoch stabilisieren und bis zum Handelsschluss über 25.340 Punkte laufen. Der DAX ging schließlich bei 25.346 Punkten aus dem Tages- und Wochenhandel. Gewinner - Verlierer im DAX (Xetra-Schluss) Per Xetra-Schluss notierten am Freitag 18 Aktien im Plus, während 22 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Top-Gewinner: Siemens Energy: +6,58 %

RWE: +1,44 %

Fresenius Medical Care: +1,42 % Schwächste Werte: Brenntag: -3,77 %

BASF: -3,00 %

Deutsche Telekom: -2,64 % Kennzahlen im Überblick (Range - Hoch - Tief - Schluss) Vergleich 16.01. vs. 15.01.: Tageshoch (TH): 25.375 (erwartet) - 25.407 (Ist)

Tagestief (TT): 25.223 (erwartet) - 25.259 (Ist)

Xetra Schluss: 25.276 - 25.375

Tagesschluss: 25.346 - 25.275

Range (Punkte, 08:00-22:00 Uhr): 152 - 148 Hinweis: Farben im Original dokumentieren die Veränderung zum Vortag (rot - niedriger, grün - höher). Chartcheck: DAX Prognose auf Basis der Technik Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX Prognose im 1h-Chart: bärisch

Der DAX notierte Freitagmorgen im Bereich der SMA20 (aktuell 25.177 Punkte). Zum Xetra-Start wurde erneut ein Ausbruchsversuch nach oben unternommen, dieser scheiterte jedoch. Im Stundenchart war anschließend eine deutliche Abwärtsbewegung zu erkennen.

Am Nachmittag ging es direkt abwärts bis an die SMA200 (aktuell 25.254 Punkte), die den Index klar stützen konnte. Die Erholung am Abend führte den DAX wieder zurück in Richtung SMA20.

Zum Wochenbeginn zeigte sich im Frühhandel ein GAP down, wodurch der Index unter alle drei relevanten Durchschnittslinien zurückfiel. Damit hat sich das kurzfristige Stundenchart aus technischer Sicht bärisch eingetrübt...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.