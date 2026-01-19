Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 19.01.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.689 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag erholen, gab die Gewinne nachfolgend aber wieder ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tageshoch formatiert, das direkt wieder abverkauft worden ist. Es ging dynamisch abwärts. Zwar konnte sich der Index im Bereich der 25.500 Punkte-Marke stabilisieren, es hat aber nicht für eine nachhaltige Erholung gereicht.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Key Takeaways

Nasdaq Prognose bleibt bärisch: Der Index notiert unter SMA20 und SMA200, Erholungsversuche scheiterten zuletzt an SMA50 - damit überwiegt kurzfristig das Abwärtsrisiko.

Schlüsselzonen heute: Widerstände liegen vor allem bei 25.462 - 25.501-25.572 sowie 25.617-25.623 ; Unterstützungen sind 25.188 , 25.098 und 24.923 .

Szenarien - Range: Basisszenario seitwärts/abwärts, Bear 60% vs. Bull 40%; erwartete Tagesrange 25.377-25.537 bis 25.154-24.986 Punkte.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf Freitag (16.01.2026)

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.689 Punkten. Im Verlauf des Vormittags konnte sich der Index zunächst erholen, gab diese Gewinne jedoch bis zum Mittag wieder ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tageshoch markiert, das anschließend direkt wieder abverkauft wurde. Danach setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein.

Zwar stabilisierte sich der Nasdaq im Bereich der 25.500 Punkte, eine nachhaltige Erholung blieb jedoch aus.

Tagesdaten (16.01.2026):

Tageshoch: 25.813 Punkte

Tagestief: 25.536 Punkte

Tagesschluss: 25.579 Punkte

Range (08:00-22:00 Uhr): 277 Punkte

Nasdaq Analyse im 1h-Chart: Stundenchart bleibt angeschlagen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der Nasdaq am Freitagmorgen im Bereich der SMA20 (aktuell 25.463 Punkte). Zwar konnte sich der Index zunächst etwas von dieser Linie lösen, lief im weiteren Handelsverlauf jedoch mehrfach wieder an die SMA20 zurück. Auffällig: Die unteren Schatten (Lunten) der Stundenkerzen setzten wiederholt direkt auf der SMA20 auf.

Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es dynamisch und mit Momentum unter alle drei Durchschnittslinien. Am Abend gelang es dem Nasdaq nicht, sich wieder über die SMA50 (aktuell 25.596 Punkte) zu schieben. Mehrere Erholungsversuche blieben erfolglos, was das schwache Chartbild zusätzlich bestätigt.

Der Nasdaq notiert damit unter der SMA20 und zudem unter dem 23,6%-Retracement. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 bleibt, kann sich die Schwäche weiter fortsetzen...

