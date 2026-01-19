München (ots) -Ein/e noch nicht bekannte GlücksSpirale-Spielteilnehmer/in aus dem Landkreis Freising darf sich seit Samstagabend auf monatliche Zahlungen von 5.000 Euro freuen - und das zehn Jahre lang.Die attraktiven Kontoeingänge erhält der/die Bayer/in bis ins Jahr 2036 ausbezahlt, weil er/sie seinen/ihren Spielauftrag mit der Losnummer 1302360 in einer oberbayerischen LOTTO-Annahmestelle abgegeben und bei der Sieger-Chance - die Zusatzlotterie der GlücksSpirale - im zweithöchsten Rang (6-stellige Gewinnzahl stimmt mit den sechs Endziffern der Losnummer überein) abgeräumt hatte.Er/sie hatte den Spielauftrag für die Teilnahmen an LOTTO 6aus49, Spiel 77, SUPER 6, GlücksSpirale und Sieger-Chance abgegeben und kann nun in Ruhe entscheiden, ob der Gewinn mit einer Gesamthöhe von 600.000 Euro als Einmalzahlung oder in Raten ausgezahlt werden soll. Da der Spielauftrag mit einer Laufzeit von vier Wochen abgegeben wurde, nimmt er noch bis 31. Januar 2026 an den Ziehungen teil.Weitere Gewinne von je 10.000 Euro gingen bei der Sieger-Chance am Samstag nach Rheinland-Pfalz und Bayern (2x).Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.Über 2,6 Mrd. Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpiraleAus den Erträgen der GlücksSpirale gingen 2025 bundesweit insgesamt über 61,3 Mio. Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrer Einführung über 865 Mio. Euro dem Sport, über 755 Mio. Euro der Wohlfahrt, über 605 Mio. Euro dem Denkmalschutz und über 385 Mio. Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit, insgesamt über 2,6 Mrd. Euro.Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen in 2025 rund 7,9 Mio. Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund. Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 65 Mio. Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/6198864