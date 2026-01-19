GOLD: Eskalierende Spannungen zwischen den USA und Europa treiben die Preise auf neue Höchststände

GOLDPREIS Aktuell am 19.01.2026

Geopolitische Risiken sind wieder voll im Vordergrund, nachdem US Präsident Donald Trump damit gedroht hat, die Zölle gegen europäische Verbündete zu erhöhen, um Zugeständnisse in Bezug auf Grönland zu erzwingen.

Die Aussicht auf einen sich ausweitenden Handelskonflikt in Verbindung mit offenen Spannungen innerhalb der NATO hat die politische Unsicherheit stark erhöht. Die Anleger reagierten darauf mit einem Rückzug aus risikoreichen Anlagen, was die US-Aktienfutures und den Dollar nach unten drückte, während der Euro und Edelmetalle zulegten. Gold erreichte neue Allzeithochs und festigte damit seine Rolle als sicherer Hafen in turbulenten Zeiten. Europa und das Vereinigte Königreich kündigten umgehend Vergeltungsmaßnahmen an, signalisierten aber auch ihre Bereitschaft zu Verhandlungen, bevor die Zölle offiziell in Kraft treten. Die Europäische Union bereitet sich darauf vor, ein 93 Milliarden Euro schweres Paket von Vergeltungszöllen auf US-Waren wieder in Kraft zu setzen, das im vergangenen Jahr ausgesetzt wurde und am 6. Februar automatisch wieder in Kraft treten könnte, sollten die Gespräche scheitern.

Gold profitiert von Kapitalzuflüssen, die Schutz vor politischen Schocks, Handelsrisiken und der wachsenden Wahrscheinlichkeit einer Fragmentierung der aktuellen internationalen Ordnung suchen.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.