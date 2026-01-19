Es ist wohl dem Streit um Grönland zu "verdanken", dass Gold und Silber auf neue Höchststände klettern. Denn US-Präsident Trump hat im Streit um Grönland eine Zoll-Drohung gegen einige europäische Staaten - darunter Deutschland - ausgesprochen. Und so werden sich Anleger wieder dessen bewusst, dass die Edelmetalle ein "sicherer Hafen" sind, wenn es politisch drunter und drüber geht. Die Preise für beide Edelmetalle kletterten heute im frühen Handel auf weitere Rekordstände: Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um bis zu 2 % auf etwas mehr als 4.690 $, konnte das Niveau nicht ganz halten, lag aber eben noch mit rund 4.670 $ 1,6 % im Plus. Silber kletterte in der Spitze um bis zu 4,4 % auf 94,12 $ und verteuerte sich zuletzt um 3,7 % auf 93,48 $. Wann kommt die Verschnaufpause?



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2026 Bernecker Börsenbriefe