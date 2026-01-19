Neumünster (ots) -Die igefa präsentiert vom 7. bis 11. Februar 2026 auf der INTERGASTRA in Stuttgart ihr umfassendes Leistungsportfolio für Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Auf der internationalen Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie stellt das Unternehmen in Halle 1, Stand 1E11 unter dem Leitmotiv "Non-Food vom Feinsten" verschiedene neuartige Produkte und Dienstleistungen vor.Die INTERGASTRA zählt zu den bedeutendsten Branchentreffen Europas und vereint in der Messe Stuttgart Aussteller und Fachbesucher aus allen Bereichen des Außer-Haus-Marktes. Auf rund 120.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden aktuelle Entwicklungen, innovative Produkte und zukunftsweisende Konzepte präsentiert. Ergänzt wird die Messe durch ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Fachforen, Wettbewerben und Networking-Formaten."Wir wollen die Zukunft der Branche mitgestalten - partnerschaftlich, nachhaltig und digital. Im Mittelpunkt unseres Auftritts stehen daher ganzheitliche Non-Food-Lösungen, die den professionellen Betriebsalltag optimieren und damit effizienter, umweltfreundlicher und wirtschaftlicher machen," erläutert Matthias Rucker, Vorstandsvorsitzender der igefa SE und Co. KG. Gezeigt werden unter anderem Produkte und Konzepte aus den Bereichen Hygiene, Reinigung, Verpackung, Hotel- und Gästebedarf sowie moderne Beschaffungs- und Logistiklösungen. Ein weiterer Fokus liegt auf digitalen Services, die eine optimierte Warenbestellung, transparente Prozesse und eine einfache Integration in bestehende Systemlandschaften ermöglichen. Die igefa zeigt zudem, wie sich Verpackungen und Hotelbedarfsartikel individuell gestalten lassen - von bedruckten Bechern, Servietten und Tragetaschen über Sauberlaufmatten bis hin zu personalisierten Amenities und weiteren Hotelprodukten. Details dazu erhalten Besucher am Messestand der igefa.Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil moderner Non-Food-KonzepteAuch das Thema Nachhaltigkeit nimmt einen zentralen Stellenwert ein. Die igefa informiert über umweltbewusste Produktalternativen, ressourcenschonende Lösungen und Unterstützung bei der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen im Non-Food-Bereich. Ziel ist es, Betriebe dabei zu unterstützen, ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Effizienz zu verbinden. Gemeinsam mit Partnerunternehmen wie Cederroth, DEISS, Dr.Schnell, Giobotics, gfl Cosmetics, Koziol und STOCKMEIER präsentiert die igefa aktuelle Produktneuheiten und branchenspezifische Lösungen. Der Messeauftritt bietet Raum für fachlichen Austausch, praxisnahe Einblicke und die Diskussion aktueller Herausforderungen der Branche. Die igefa ist während der gesamten Messelaufzeit mit Fachberaterinnen und Fachberatern vor Ort vertreten. Individuelle Gespräche und weiterführende Informationen zu Sortimenten, Services und nachhaltigen Konzepten sind sowohl spontan am Stand als auch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.Über die INTERGASTRADie INTERGASTRA findet alle zwei Jahre in Stuttgart statt und richtet sich ausschließlich an Fachbesucher aus Hotellerie, Gastronomie, Catering und Gemeinschaftsverpflegung. Als Leitmesse bildet sie die gesamte Wertschöpfungskette des Außer-Haus-Marktes ab und gilt als zentrale Plattform für Innovation, Information und Austausch innerhalb der Branche.Pressekontakt:Nadine TulimatNadine.tulimat@igefa.de+49 160 96209084Original-Content von: IGEFA SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171003/6198885