Berlin (ots) -Ein breit gefächertes Veranstaltungsprogramm mit internationalen Schwerpunkten bietet der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) auch im Jahr 2026. "Unsere Angebote stärken Einsatzbereitschaft, Kompetenz und Gemeinschaft - mit spürbar praxisnahen Formaten, direkter Wissensvermittlung und vernetztem Austausch über alle Ebenen der Feuerwehrfamilie hinweg", erklärt Karl-Heinz Banse, Präsident des Fachverbandes für mehr als 1,4 Millionen Feuerwehrangehörige in Deutschland.Die monatliche Online-Fortbildung "DFV direkt" informiert das ganze Jahr über zu interessanten Themen aus unterschiedlichsten Bereichen. Im ersten Halbjahr stehen folgende Inhalte auf dem Programm:- Mittwoch, 18. Februar 2026: "Normung im deutschen Feuerwehrwesen - Hilfe oder hinderlich?" (Karsten Göwecke, Vorsitzender des Normenausschusses Feuerwehrwesen)- Mittwoch, 11. März 2026: "Neuerungen zur Vereinheitlichung der Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen" (Jürgen Weiß, Landesfeuerwehrverband Bayern)- Mittwoch, 8. April 2026: "Krebserkrankung durch Feuerwehrdienst? Hygiene im Brandeinsatz!" (Dr. Andreas Häcker, Landesfeuerwehrarzt Baden-Württemberg)- Mittwoch, 20. Mai 2026: Vorstellung und ergänzende Hintergrundinformationen zur Fachempfehlung "Ausschreibung und Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen" (Günther Pinkenburg, Rechtsanwalt, und Jörg Fiebach, Leitender Branddirektor)- Mittwoch, 10. Juni 2026: "Rückfall-Kommunikation - Eigene Anforderungen erkennen, Lösungen gestalten" (Christoph Steger, Kreisbrandmeister Fachbereich Katastrophenschutz des Landkreises Schweinfurt)Die Teilnahme ist kostenlos; es wird ein Teilnahmezertifikat ausgestellt. Anmeldung: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/dfv-direkt/.Vom 14. bis 15. März 2026 wird die Fachkonferenz der Deutschen Jugendfeuerwehr in Leverkusen (Nordrhein-Westfalen) ganz im Zeichen zentraler Themen stehen. Die Teilnehmenden kommen zusammen, um die Facharbeit voranzutreiben, Erfahrungen auszutauschen und neue Impulse zu setzen. Erneut wird das bewährte Konzept der Fachtagung genutzt: In Workshops bringen Mitglieder des Jugendforums, Facharbeits-Engagierte und thematisch Interessierte ihre unterschiedlichen Perspektiven ein - ein Erfolgsrezept, das die Vielfalt der Jugendfeuerwehrarbeit widerspiegelt.Die Feuerwehren zwischen Kaiserzeit und Nationalsozialismus stehen im Mittelpunkt des 11. Feuerwehrhistorischen Fachseminars am Samstag, 14. März 2026, im Deutschen Feuerwehr-Museum in Fulda (Hessen). Die Veranstaltung wird wechselweise durch die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) und den Deutschen Feuerwehrverband (DFV) organisiert. Mit der Entwicklung der Feuerwehren in der Zeit der Weimarer Republik wird eine für die Feuerwehrhistorik spannende und wichtige Zeitspanne im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet. Anmeldung: https://www.vfdb.de/anmeldung/symposium-ref11.Auf interessante Fachgespräche und Kontakte freut sich der Deutsche Feuerwehrverband an seinem Stand auf der europäischen Leitmesse für Rettung und Mobilität RETTmobil INTERNATIONAL, die vom 6. bis 8. Mai 2026 in Fulda stattfindet. Der DFV ist ideeller Partner der Veranstaltung. Informationen: https://www.rettmobil-international.com/.Ungebrochen groß ist das Interesse am Symposium "Hilfe für Helfer in den Feuerwehren" in Fulda, das am 7. Mai 2026 zum mittlerweile zwölften Mal stattfindet.Organisiert wird die Fortbildung zur Psychosozialen Notfallversorgung durch die DFV-Stiftung "Hilfe für Helfer" und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Programm und Anmeldemöglichkeit folgen auf https://hilfefuerhelfer.de.Starke Partner, internationale Einblicke: Der Deutsche Feuerwehrverband präsentiert vom 1. bis 6. Juni 2026 auf der Weltleitmesse INTERSCHUTZ in Hannover (Niedersachsen) die Vielfalt der Akteure in der Feuerwehr. Die Landesfeuerwehrverbände, teils mit dem durch das Bundesinnenministerium geförderte Programm "Zusammenhalt durch Teilhabe", die Deutsche Jugendfeuerwehr, die Stiftung "Hilfe für Helfer", der Weltfeuerwehrverband CTIF, der neue Verband der Feuerwehren in der Europäischen Union, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, das Versandhaus des DFV, die Telekom AG, die Ferien- und Gästehäuser der Feuerwehren und das Deutsche Feuerwehr-Museum zeigen das große Spektrum, um das der DFV nach innen wie außen eine Klammer des Zusammenhalts bildet. Im Rahmen der INTERSCHUTZ finden die Verbandsversammlung des Verbandes der Feuerwehren in der EU sowie die Tagung des Exekutiven Rates und der Delegiertenversammlung des Weltfeuerwehrverbandes CTIF statt. Information und Messetickets: https://www.interschutz.de/.International geht es auch bei den CTIF-Wettbewerben zu, bei denen sich Gruppen aus aller Welt im freundschaftlichen Wettstreit messen. Vom 13. bis 18. Juli 2026 findet die 25. Internationale Jugendfeuerwehrbegegnung mit Wettbewerben in Sumperk (Tschechien) statt. Die Traditionellen Internationalen Wettbewerbe werden vom 22. bis 26. Juli 2026 in Eisenstadt (Österreich) ausgerichtet. Für die Internationalen Feuerwehr-Sportwettkämpfe ist vom 17. bis 22. August 2026 Ostrava (Tschechien) der Gastgeber.Hannover steht vom 4. bis 6. September 2026 ganz im Zeichen der Jugendfeuerwehr: Hier wird der 26. Deutsche Jugendfeuerwehrtag gefeiert. Den teilnehmenden Jugendlichen und Kindern aus den Feuerwehren sowie den Besucherinnen und Besuchern wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Höhepunkte sind die große Eröffnungsfeier und die Deutschen Meisterschaft im Bundeswettbewerb, die spannende Wettbewerbe garantiert. Hinzu kommt die Tagung der DJF-Delegiertenversammlung.Der Deutsche Feuerwehrtag im neuen Format findet vom 16. bis 17. Oktober 2026 in der Bundeshauptstadt Berlin statt - die dortige Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Jubiläum. Ein Fachkongress bietet hochkarätige Fortbildung. Programm und Anmeldemöglichkeit folgen auf https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/bundesfachkongress/. Der Landesfeuerwehrverband Berlin lädt zum Länderabend. Den Abschluss bildet die 73. Delegiertenversammlung des DFV mit Verleihung des Preises "IF Star", für den sich Feuerwehren aus ganz Deutschland nun bewerben können. Informationen: https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/if-star/.Das Forum Brandschutzerziehung und -aufklärung des DFV und der vfdb ist als bundesweit größtes Treffen zu Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung in Deutschland etabliert. Vom 13. bis 14. November 2026 treffen sich in Berlin zum Abschluss des Fachangebotes mehrere hundert Feuerwehrangehörige sowie weitere mit dem Thema beschäftigte Personen zur Fortbildung mit aktuellen Ansätzen und Entwicklungen. Einen Einblick in die Themen der letzten Jahre gibt es unter https://www.vfdb.de/referat-12/foren.Weitere Informationen folgen auf https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/. Unter https://www.feuerwehrverband.de/informieren/ gibt es die Möglichkeit, sich für den Infodienst des DFV anzumelden und so immer auf dem neuesten Stand zu sein.Der DFV-Kalender ist auch abseits von Großveranstaltungen gut gefüllt: Spitzentreffen mit Politik, Verbänden und Verwaltung, Austausch mit internationalen Feuerwehrverbänden und anderen Akteuren im Bereich des ehrenamtlichen Engagements, Termine auf europäischer und internationaler Ebene, Gremiensitzungen von Präsidium und Präsidialrat, Tagungen des Beirats und des Förderkreises des Deutschen Feuerwehrverbandes, Vorstandstreffen der Stiftung Hilfe für Helfer sowie des Vereins "Helfen in der Not - Museum der Deutschen Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks in Fulda" und Fachbereichsveranstaltungen. Weitere Informationen zur Arbeit des Deutschen Feuerwehrverbandes gibt es online unter https://www.feuerwehrverband.de/ sowie in den Sozialen Medien.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. 