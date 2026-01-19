Um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, ist in den USA der Bau zahlreicher Rechenzentren geplant. Ausgerechnet der Mangel an gut ausgebildeten Handwerker:innen könnte allerdings zu Verzögerungen führen. Der KI-Boom verändert die Arbeitswelt in rasantem Tempo. Während eine akademische Ausbildung früher als sicherer Weg zu einem gut bezahlten Arbeitsplatz galt, fehlen heute vor allem Handwerker:innen, um die KI-Rechenzentren zu errichten. Wie Wired ...Den vollständigen Artikel lesen ...
