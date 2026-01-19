Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Vorwoche war angesichts der geopolitischen Entwicklungen geprägt von einer Verschnaufpause an den Aktienmärkten, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe zwar nochmals ein Allzeithoch (25.507,79) markieren können, habe dann aber zu einer Konsolidierung angesetzt. Geopolitisch seien die Augen vor allem auf den Iran gerichtet gewesen. Ein Eingreifen der USA zugunsten der demonstrierenden Massen sei zwar zunächst ausgeblieben, sei aber weiterhin möglich. Die Risikoprämie an den Ölmärkten habe sich wieder etwas verringert. Zum Wochenauftakt stehe der Streit um Grönland im Fokus und die Eskalation seitens der USA. Eine erhöhte Risikoaversion dürfte die Folge sein. Währenddessen seien die Zinssenkungserwartungen nicht sehr stark ausgeprägt, auch weil es dies- und jenseits des Atlantiks in den letzten Wochen positive Konjunkturüberraschungen gegeben habe. Der Wochenauftakt dürfte in ruhigen Bahnen verlaufen, denn wichtige Daten in der Eurozone stünden nicht an und in den USA werde der Martin Luther King Day begangen. ...

