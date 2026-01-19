Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in Deutschland sind 2025 im Jahresdurchschnitt um 2,2% gestiegen - genau wie 2024, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Zuvor habe die Inflation deutlich höher gelegen (2023: +5,9%, 2022: +6,9%, 2021: +3,1%). Im Dezember 2025 sei die jährliche Teuerungsrate auf +1,8% gesunken und damit erstmals im Jahr unter die Zwei-Prozent-Marke gefallen; zuletzt sei der Wert im September 2024 niedriger gewesen (+1,6%). Die Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) habe 2025 bei +2,8% nach +3,0% im Vorjahr gelegen. Sie sei damit über der Gesamtteuerung geblieben und zeige, dass andere Güterbereiche weiterhin preisintensiv gewesen seien. Diesbezüglich seien Dienstleistungen hervorzuheben, die insgesamt mit +3,5% überdurchschnittlich zugelegt hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
