Die Gesamtkapazität von Batterien in Elektrofahrzeugen in China belief sich im Jahr 2025 auf insgesamt 769,7 GWh, was einem Anstieg von 40,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei vier von fünf Batterien handelt es sich dabei um LFP-Zellen. Die Lithium-Eisenphosphat-Zellchemie hat sich damit wohl endgültig als Standard-Batterie in China etabliert. Einige Autobauer haben von Anfang an ausschließlich auf LFP-Batterien gesetzt, allen voran BYD. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net