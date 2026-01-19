Baden-Baden (ots) -ab 19. Januar 2026 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibtWas war der prägendste Einsatz? Was passiert, wenn die, die helfen wollen, selbst Hilfe brauchen? Der neue SWR Podcast "Streifenfragen - Was dir Polizisten sonst nicht erzählen" nimmt Hörerinnen und Hörer mit auf eine spannende Reise in die Welt der Polizei. Gemeinsam mit Polizistinnen und Polizisten erzählt SWR3 Redakteur Joost Schmidt bewegende Geschichten, die weit über den Dienstalltag hinausgehen und die die Beamten nachhaltig geprägt haben. Die Fälle reichen von kilometerlangen Verfolgungsjagden mitten in der Nacht über Einsätze im Katastrophenfall bis hin zu Ermittlungen, die wochenlang unter der Erde stattfanden. Experten ergänzen die Erzählungen mit Hintergrundinformationen und ordnen die Ereignisse ein. Der Podcast begleitet unter anderem einen Diensthundeführer, eine frisch ausgebildete Polizeikommissarin und einen Phantombildzeichner. Jede Folge bietet einen tiefen Einblick in die Herausforderungen und emotionalen Momente, die die Polizei täglich erlebt.Hollywoodreife Verbrecherjagd: Die erste FolgeDie Auftaktfolge "Wie die Polizei Einbrecher mit einem Walkie-Talkie austrickst" zeigt direkt, wie spannend und außergewöhnlich der Dienstalltag bei der Polizei sein kann. Polizeihauptkommissar Tino Schwarz aus Bitburg erzählt von einem besonderen Einsatz, der durch die Beobachtung eines Einbruchs über Smart-Home-Kameras begann. Was folgte, war eine außergewöhnliche Verbrecherjagd, bei der ein Funkgerät und polnische Sprachkenntnisse eine entscheidende Rolle spielten. Mit kriminalistischer List und einem Taxi entwickelte sich die Fahndung zu einer spektakulären Undercover-Operation, die an einen Hollywood-Film erinnert.Neuer Fall jeden MontagAb dem 19. Januar gibt es jeden Montag einen neuen spannenden Fall in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterund https://www.swr3.de/podcasts/index.html und http://swr.li/neuer-swr-podcast-streifenfragenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6198926