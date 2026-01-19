EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Vereinbarung

VERBUND Green Power und Nordex Group unterzeichnen mehrjährigen Rahmenvertrag über die Lieferung von Windturbinen mit insgesamt 700 MW



19.01.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Unternehmen werden bis 2030 zusammenarbeiten, um die Lieferung von Turbinen für die kommenden Windprojekte von VERBUND Green Power in verschiedenen europäischen Märkten zu ermöglichen. Madrid, Hamburg, 19. Januar 2026. VERBUND Green Power, die internationale Tochtergesellschaft für erneuerbare Energien des führenden österreichischen Energieunternehmens VERBUND, hat mit der Nordex Group, einem führenden globalen Hersteller von Onshore-Windkraftanlagen, einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die potenzielle Beschaffung von bis zu 700 MW Windkraftkapazität geschlossen. Die Vereinbarung wurde am 16. Januar im Madrider Büro von VERBUND Green Power offiziell von Dietmar Reiner, Geschäftsführer von VERBUND Green Power, und José Luis Blanco, CEO der Nordex Group, unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Parteien zusammenarbeiten, um die Lieferung und Bereitstellung von bis zu 105 Nordex-Onshore-Windturbinen für die zukünftigen Windprojekte von VERBUND Green Power in sechs Kernmärkten zu ermöglichen: Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Rumänien und Albanien. Die Partnerschaftsvereinbarung läuft bis 2030. Basierend auf den aktuellen Pipeline-Schätzungen würde die im Rahmen der Vereinbarung potenziell verfügbare Kapazität von 700 MW etwa 50 % der Windprojekt-Pipeline von VERBUND Green Power abdecken, vorbehaltlich endgültiger Genehmigungen, kommerzieller Vereinbarungen und allseitiger Bedingungen. Die VERBUND-Gruppe, die historisch für ihre starke Marktposition im Bereich Wasserkraft bekannt ist, beschleunigt im Rahmen der Unternehmensstrategie "Mission V" den Ausbau von Wind- und Solarenergie, mit dem Ziel, dass Photovoltaik und Windkraft bis 2030 25 % der gesamten Stromerzeugung des Unternehmens ausmachen. Mit mehr als 1,2 GW bereits installierter erneuerbarer Kapazität in Europa treibt VERBUND Green Power zahlreiche Projekte im Bau voran und verfolgt eine ehrgeizige Entwicklungspipeline, um das Wachstum weiter zu beschleunigen. "Diese Zusammenarbeit mit Nordex unterstützt unser strategisches Ziel, die erneuerbare Stromerzeugung in Europa auszuweiten", sagt Michael Strugl, CEO von VERBUND. "Sie stärkt unsere Beschaffungsoptionen, während unsere Projekte voranschreiten, sichert uns die Lieferkette in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld und ermöglicht die Umsetzung der Mission-V-Ziele. So leisten wir einen Beitrag zu einer sicheren und beschleunigten Energiewende in unseren Märkten. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Nordex - einem anerkannten europäischen Technologieführer im Windbereich, dessen Erfahrung und Ruf für uns beim Übergang von der Planung zur Umsetzung von unschätzbarem Wert sein werden." "Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit VERBUND Green Power. Im Rahmen dieses mehrjährigen Vertrags stellt Nordex die Turbinenkapazitäten bereit, um die Umsetzung einer anspruchsvollen Projektpipeline für die Erzeugung erneuerbarer Energien in sechs europäischen Ländern zu ermöglichen. Gemeinsam mit VERBUND planen wir, bis 2030 bis zu 700 MW Windenergie mit unserer neuesten Onshore-Turbinengeneration mit bis zu 7 MW bereitzustellen. Diese Turbinen sind für Länder wie Österreich, Deutschland, Spanien, Italien, Rumänien und Albanien bestimmt und ermöglichen eine zuverlässige sowie kosteneffiziente Versorgung mit Windstrom. Erst Ende letzten Jahres haben wir die erste Bestellung von VERBUND über neun N175/6.X-Turbinen für Rumänien erhalten und erweitern damit erstmals unseren Fußabdruck in diesem Land", sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. Über VERBUND VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 96 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2024 mit rund 4.100 Mitarbeiter:innen ein Konzernergebnis von rund 1.875 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 3.480 Mio. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. VERBUND ist der entscheidende Player für das Gelingen der Energiewende in Österreich. Die dafür anstehenden Herausforderungen verlangen eine geschlossene Ausrichtung des gesamten Unternehmens, die VERBUND mit der Mission V vorantreibt. Die Mission V ist ein langfristiges und umfassendes Transformationsprogramm und steht für den Willen, der Klimakrise als Kraft der Wende entgegenzutreten. Dieses Programm basiert auf der VERBUND-Strategie 2030 mit ihren drei Stoßrichtungen: Der Stärkung des integrierten Heimmarkts, dem Ausbau erneuerbarer Energien in Europa und der Etablierung als europäischer Wasserstoffplayer. Mit der Mission V forciert VERBUND das Erreichen der strategischen Ziele 2030 und stellt deren Umsetzung sicher. Weitere Informationen: www.verbund.com Verbund Green Power Ansprechpartnerin für Rückfragen der Presse:

Jodie Brush

E-mail: jodie.brush@verbund.com Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Nordex Group

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: 040 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com



19.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News