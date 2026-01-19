München (ots) -Mit THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE sind Sydney Sweeney & Amanda Seyfried gestartet, um im Kino ein wenig aufzuräumen. Zusammen feiern sie nach den USA und UK auch in Deutschland mit über 300.000 Besuchern und dem besten Besucherdurchschnitt pro Kopie einen blitzsauberen Einstieg an die Spitze der Charts.Der verführerisch-spannende Thriller entfaltet hinter der perfekten Fassade ein gefährliches Spiel aus Macht, Begehren und Manipulation - und trifft damit genau den Nerv des Kinopublikums. Mit seiner aufgeladenen Atmosphäre, psychologischer Spannung und erotischer Intensität sorgte der Film bereits vor Start für große Aufmerksamkeit und begeistert mit makelloser, lupenreiner Kinounterhaltung. Seit 15. Januar 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.Hochspannung, unvorhersehbare Wendungen und dunkle Geheimnisse - hinter der Fassade einer scheinbar perfekten Familie entspinnt sich ein gefährliches Netz aus Lügen und Intrigen.Nicht jeder Neuanfang bietet eine zweite Chance. Die 27-jährige Millie (Sydney Sweeney) hofft nach der Entlassung aus dem Gefängnis als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Ehepaar neu anzufangen. Doch schon bald merkt sie, dass sich hinter der Fassade aus Luxus und Eleganz eine dunkle Wahrheit verbirgt, die weitaus gefährlicher ist als ihre eigene. Ein verführerisches Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht beginnt...THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE ist ein fesselnder Thriller - voller Suspense und schockierender Enthüllungen. Sydney Sweeney ("Wo die Lüge hinfällt", "Euphoria") und Amanda Seyfried (Oscar-nominiert für "Mank", Golden-Globe-Gewinnerin für "The Dropout") brillieren in der Verfilmung des Mega-Bestsellers von Freida McFadden. Gemeinsam mit Brandon Sklenar ("Nur noch ein einziges Mal") und Michele Morrone ("Nur noch ein kleiner Gefallen") entführen sie in eine sinistere Welt voller gefährlicher Familiengeheimnisse. Regie führte Paul Feig, der in THE HOUSEMAID - WENN SIE WÜSSTE das Publikum bis zur letzten Sekunde in Atem hält.Pressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk):AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSJulia Bartelt & Ian BroscheTel: 030 / 61 20 30 - 30 / - 67E-Mail: Julia.Bartelt@aim-pr.de, Ian.Brosche@aim-pr.deOnline-PR:AIM - ONLINE PR & PROMOTIONSimone Bachofner & Lesley MeierTel.: 030 / 61 20 30 - 70 / - 65E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.de, Lesley.Meier@aim-pr.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6198940