Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) hat heute die Beförderung von Kim Schumacher zur Head of General Property in Deutschland bekannt gegeben.

"Kim bringt fundierte Fachkenntnisse in der Sachversicherung und den technischen Sparten mit in ihre neue Führungsrolle. Außerdem teilt sie unser Engagement, unseren Kunden und Maklern hervorragende Versicherungsleistungen und einen ausgezeichneten Service zu bieten und unsere Philosophie "CLAIMS IS OUR PRODUCT" vom Underwriting bis zur Schadenabwicklung konsequent zu verfolgen", so Andreas Krause, Head of DACH, BHSI.

Kim kam 2024 als Senior Property Underwriter zu BHSI. Sie kann auf beinahe 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche zurückblicken, vor allem im Bereich komplexer Risiken in den Bereichen Sach- und technische Versicherungen. Sie wird weiterhin in Hamburg tätig sein und ist erreichbar unter kim.schumacher@bhspecialty.com.

BHSI bietet in Deutschland alle Arten von Risikoversicherungen und technischen Sachversicherungen an, inklusive Maschinenausfallversicherungen, Differenzdeckungen (DIC/DIL) sowie Sonderdeckungen, einschließlich Terrorismus, Cyberrisiken, Betriebsunterbrechungen und parametrische BH FastCAT-Versicherungslösungen.

In Europa wird Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) unter den Namen Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) und Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) gehandelt. BHEI ist eine in Irland ansässige Designated Activity Company mit der Registrierungsnummer 636883. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2nd Floor, 7 Grand Canal Street Lower, Dublin D02 KW81. Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) ist eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Registrierungsnummer 3230337. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 8 Fenchurch Place, 4th Floor, London EC3M 4AJ, Vereinigtes Königreich. BHEI und BHIIL sind Tochtergesellschaften der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einem Unternehmen mit Sitz in Nebraska, USA, das kommerzielle Sachversicherungen, Unfallversicherungen, Berufshaftpflichtversicherungen für Angehörige der Gesundheitsberufe, Versicherungen für Führungskräfte und Fachkräfte, Transaktionshaftpflichtversicherungen, Kautionsversicherungen, Versicherungen für Seefahrt, Reiseversicherungen, Programmversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen, medizinische Stop-Loss-Versicherungen, Hausratversicherungen und multinationale Versicherungen anbietet. BHSIC, BHIIL und BHEI sind Tochtergesellschaften der National Indemnity-Versicherungsgruppe von Berkshire Hathaway, die von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wurden. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Calgary, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, Mailand, München, Paris, Perth, Singapur, Stockholm, Sydney, Toronto und Zürich.

