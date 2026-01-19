Zolldrohungen aus Washington belasten die Börsen

Makroökonomischer Überblick
Belastend wirkt vor allem die neue handelspolitische Eskalation aus Washington. US-Präsident Donald Trump kündigte am Wochenende Strafzölle auf Importe aus mehreren europäischen Nato-Staaten an, darunter auch Deutschland. Hintergrund ist der wieder aufgeflammte Streit um Grönland. Die Maßnahmen sollen stufenweise eingeführt werden und setzen die transatlantischen Handelsbeziehungen weiter unter Spannung. Auf europäischer Ebene reagieren die Institutionen umgehend, EU-Ratspräsident António Costa will kurzfristig einen Sondergipfel einberufen, um eine gemeinsame Linie auszuloten.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Bayer präsentiert sich deutlich fester und stemmt sich gegen das schwache Gesamtumfeld. Rückenwind liefert eine juristische Entwicklung aus den USA: Der Supreme Court will den Glyphosat-Fall prüfen. Damit steigen die Chancen auf ein Grundsatzurteil, das den seit Jahren belastenden Rechtsstreit bündeln und begrenzen könnte. Investoren werten dies als wichtigen Schritt in Richtung Rechtssicherheit, was die Aktie spürbar antreibt.
BMW, Volkswagen und Mercedes-Benz starten hingegen klar schwächer in den Handel. Die Autobauer stehen im Zentrum der Zollsorgen, da zusätzliche Handelsbarrieren ihre ohnehin fragile Absatzdynamik weiter dämpfen könnten.
Robust zeigen sich dagegen Rheinmetall, Renk und Hensoldt, die zulegen. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen schüren die Erwartung weiter steigender Verteidigungsausgaben, wovon der Sektor erneut profitiert.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN32XT
|15,35
|75,311194 USD
|5,16
|Open End
|DAX
|Bull
|UN1AGA
|12,97
|23773,485205 Punkte
|19,63
|Open End
|DAX
|Bull
|UN1UWM
|4,44
|24636,32891 Punkte
|59,04
|Open End
|DAX
|Bear
|UG31J3
|17,04
|26748,113653 Punkte
|14,61
|Open End
|DAX
|Bull
|UN1AL9
|10,47
|24025,444795 Punkte
|24,52
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.01.2026; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Put
|UG1N83
|0,65
|20300,00 Punkte
|17,69
|20.03.2026
|DASDAQ 100
|Put
|UG7HAE
|2,78
|23400,00 Punkte
|14,96
|20.03.2026
|Micron Technology Inc.
|Call
|UN30KH
|1,68
|380,00 USD
|9,84
|18.02.2026
|DAX
|Put
|UG2WU4
|4,8
|24600,00 Punkte
|19,66
|20.03.2026
|DAX
|Call
|UG48AV
|12,38
|25100,00 Punkte
|10,91
|19.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.01.2026; 10:05 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Short
|UG5LC1
|1,32
|27824,978359 Punkte
|-10
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG1ZDR
|1,22
|41,586496 USD
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN16M7
|5,45
|1712,77249 EUR
|10
|Open End
|Kratos Defense & Security Sol.
|Long
|UG9QJC
|11,94
|109,009527 USD
|6
|Open End
|freenet AG
|Long
|UG8VGN
|7,46
|25,501316 EUR
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.01.2026; 10:15 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen