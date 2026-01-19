Die All for One-Aktie musste seit Anfang 2024 herbe Verluste hinnehmen und befindet sich wieder auf einem Niveau von Ende 2023. Am Montag verliert sie aktuell -2,1% und steht bei 41,50 €. Wie sind die weiteren Zukunftsaussichten? Schwache Konjunktur macht sich bemerkbar Eigentlich wollte der IT-Dienstleister 2025 wieder wachsen; die schwache Konjunktur ließ das jedoch nicht zu. In dem Halbjahresbericht wurde die Jahresprognose gesenkt. Die Zielwerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de