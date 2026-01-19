© Foto: OpenAIÖlfund in der Norwegischen See: Equinor schätzt bis 12,6 Miollionen Barrel Öl. Parallel dazu wurden neue Rahmenverträge erschlossen, doch die Aktie rutscht Montag mehr als 3 Prozent nach unten.Equinor, norwegischer Ölkonzern, hat in der Norwegischen See im Explorationsbohrloch 6507/8-12 S der Produktionslizenz 124 B einen Ölfund gemacht. Das Bohrloch befindet sich im Prospektionsgebiet Othello Süd, 4 Kilometer nördlich des Heidrun-Feldes und 240 Kilometer westlich von Sandnessjøen. Die Größe des Fundes wird derzeit auf 0,15-2 Millionen Standardkubikmeter förderbares Öläquivalent (NOE) geschätzt, was bis zu 12,6 Millionen Barrel förderbarem Öläquivalent (BÖE) entspricht. Die Bohrung wurde …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE