Die German Underwriting GmbH, in der MRH Trowe seine Assekuradeure steuert, hat 100% der Anteile an der TravelProtect GmbH erworben. Das in Würzburg ansässige Unternehmen ist als Assekuradeur auf den Online-Vertrieb von Reiseversicherungen spezialisiert. Die German Underwriting GmbH, in der MRH Trowe seine Assekuradeure bündelt, hat die Anteile des Gründers Jan Röhrle und der Geschäftsführerin Pia Röhrle sowie der Versicherungsgruppe die Bayerische an der TravelProtect GmbH gekauft. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
