Straßburg/Bonn (ots) -Nach Trumps Zollankündigen am Samstag erklärt der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament Bernd Lange, dass man die 93 Milliarden Euro an möglichen Gegenzöllen sehr genau prüfen werde. Eine Liste mit Gegenmaßnahmen sei bereits verfügbar und daher schnell einsetzbar. Zudem gebe es seit 2018 das sogenannte Antizwangsmaßnahmengesetz, "und da sind noch eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten drin". Das Entscheidende sei laut dem SPD-Politiker, dass "wir eine neue Dimension hier sehen bei Herrn Trump, dass er ein Handelsinstrument als politisches Druckmittel einsetzt. Deswegen müssen wir auch ganz anders darauf reagieren."Am Mittwoch werde man im Rahmen eines Ausschusses über das Schottland-Abkommen mit den USA sprechen und dieses vermutlich auf Eis legen. Bereits vorher hätten die USA dieses Handelsabkommen mehrfach gebrochen, "insofern war das schon eine sehr wackelige Geschichte und wir werden das nicht weiter verfolgen."Weiter erklärt Bernd Lange im Interview bei phoenix, dass es in der Vergangenheit immer wieder Mitgliedstaaten gegeben hätte, "die sich so ein bisschen weggeduckt haben." In dieser neuen Situation sei aber klar, dass es um die europäische Souveränität gehe. Diese sei nicht "zum Nulltarif zu bekommen, da muss man auch was investieren". Das Bewusstsein dafür sei sehr stark gewachsen, auch in Deutschland. Der Europapolitiker sei daher zuversichtlich, dass die diskutierten Maßnahmen mit einer qualifizierten Mehrheit beschlossen werden.Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/RT3Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6198980