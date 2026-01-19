DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise Dezember nach Ländern
=== . gg Vormonat gg Vorjahr . +/- Prozent +/- Prozent . Dez 25 Nov 25 Dez 25 Nov 25 Eurozone-20 +0,2 -0,3 +1,9 +2,1 EU-27 +0,1 -0,2 +2,3 +2,4 Belgien +0,3 +0,3 +2,2 +2,6 Bulgarien +0,1 +0,2 +3,5 +3,7 Dänemark -0,4 -0,5 +1,9 +2,0 Deutschland +0,2 -0,5 +2,0 +2,6 Estland -0,4 -0,5 +4,0 +4,7 Finnland +0,2 -0,1 +1,7 +1,5 Frankreich +0,1 -0,2 +0,7 +0,8 Griechenland +0,1 -0,1 +2,9 +2,8 Irland +0,6 -0,2 +2,7 +3,1 Italien +0,2 -0,2 +1,2 +1,1 Kroatien -0,3 +0,3 +3,8 +4,3 Lettland 0,0 -0,3 +3,4 +3,8 Litauen -0,2 +0,4 +3,2 +3,6 Luxemburg -0,2 +0,1 +3,3 +3,6 Malta -0,4 -3,2 +2,4 +2,5 Niederlande +0,2 -1,4 +2,5 +2,6 Österreich +0,5 +0,2 +3,8 +4,0 Polen 0,0 +0,1 +2,5 +2,6 Portugal 0,0 -0,8 +2,4 +2,1 Rumänien +0,2 +0,5 +8,6 +8,6 Schweden +0,1 -0,3 +2,1 +2,2 Slowakei -0,3 +0,3 +4,1 +3,9 Slowenien +0,1 0,0 +2,6 +2,4 Spanien +0,3 0,0 +3,0 +3,2 Tschechien -0,3 -0,4 +1,8 +1,8 Ungarn +0,1 0,0 +3,3 +3,7 Zypern -0,4 -1,1 +0,1 +0,1 Island +0,9 -0,9 +4,0 +3,4 Norwegen +0,1 +0,1 +3,0 +2,7 Schweiz +0,1 -0,6 +0,2 0,0 ===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
