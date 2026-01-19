Oranienburg (ots) -Nach dem Feiertagstrubel zur Ruhe kommen: Kuschelige Tiny Houses und moderne Stellplätze vor den Toren BerlinsWenn die Lichterketten abgebaut sind, der Alltag zurückkehrt und nach den Feiertagen plötzlich Ruhe einkehrt, fühlen sich viele Menschen müde und ausgelaugt. Der Start ins neue Jahr bringt nicht selten den sogenannten Winterblues mit sich. Genau dann wächst die Sehnsucht nach Entspannung, Wärme und einem Ortswechsel. Nur rund 45 Minuten nördlich von Berlin bietet die Caravanserei den passenden Rahmen, um dem Alltag zu entfliehen, bewusst abzuschalten und neue Energie zu tanken.Kuschelige Rückzugsorte umgeben von NaturDas Urlaubsresort verbindet Weite, Wald und Ruhe mit einem durchdachten Komfortkonzept. Gäste wohnen entweder im eigenen Camper auf dem neuen, modernen Stellplatz oder in einem der 30 Tiny Houses, die wie ein Hotel betrieben werden und sich für unterschiedliche Bedürfnisse eignen - vom Paar, das eine romantische Auszeit sucht, bis zur Familie, die gemeinsam entschleunigen möchte.Die Tiny Houses sind bewusst vielfältig gestaltet und stammen von verschiedenen europäischen Anbietern. Sie bieten Rückzug und Gemütlichkeit, ohne sich einzuengen. Einige verfügen über besondere Extras wie Sauna oder Elektrokamin. Besonders eindrucksvoll sind die Spiegelhäuser: Von innen transparent, von außen verspiegelt, ermöglichen sie intensive Naturerlebnisse, ohne auf Privatsphäre zu verzichten. Morgens den frostigen Wald betrachten, abends bei gedämpftem Licht zur Ruhe kommen - ein Perspektivwechsel, der den Winter neu erlebbar macht.Wintercamping mit Komfort und RuheAuch Camperinnen und Camper finden auf dem neuen, modernen Stellplatz ideale Bedingungen für eine Auszeit in der kalten Jahreszeit. Breite Parzellen, kurze Wege und die Nutzung aller Resortangebote machen Wintercamping hier angenehm und unkompliziert. Nach einem Spaziergang durch die klare Luft warten das Spa im Tiny-Format und ein sehr gutes Restaurant mit saisonaler Küche.Die Nähe zu Berlin macht die Caravanserei zu einem idealen Gegenpol zum urbanen Winteralltag. Nach einem geschäftigen Tag in der Hauptstadt lässt sich hier bewusst entschleunigen. Ob als kurze Auszeit, romantischer Rückzug zu zweit oder ruhiger Tapetenwechsel im Camper: Die Caravanserei bietet im Winter genau das, was oft fehlt - Zeit, Wärme und Raum zum Durchatmen.Weitere Informationen unter: www.caravanserei.deÜber die Caravanserei:Die Caravanserei ist ein neues Urlaubsresort im Oranienburger Ortsteil Schmachtenhagen, rund 45 Minuten nördlich von Berlin. Auf dem weitläufigen Gelände des ehemaligen Bauernmarktes vereint das Resort einen modernen Campingplatz mit 150 Stellplätzen und ein Tiny-House-Hotel mit 30 unterschiedlich gestalteten Mini-Häusern. Zum Angebot gehören ein Spa-Bereich, ein naturnah angelegter Schwimmteich, ein Restaurant mit saisonaler, regionaler Küche sowie ab 2026 zusätzliche Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Nachhaltigkeit ist zentraler Bestandteil des Konzepts. Zudem legt das Unternehmen Wert auf Bodenständigkeit, Transparenz und Fairness.Pressekontakt:Helmis CommunicationFelicitas Helmiscommunication@felicitas-helmis.de+49 170 96 32 952Original-Content von: Caravanserei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181614/6199027