An einem ansonsten eher schwachen Handelstag präsentiert sich die Aktie Nordex zum Wochenstart erneut stark. Neben Rüstungswerten wie Renk und Hensoldt zählt sie im MDAX zu den wenigen Werten mit Zugewinnen. Unterstützt wird die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers von einem neuen Deal.Verbund Green Power, die internationale Tochtergesellschaft für erneuerbare Energien des führenden österreichischen Energieunternehmens Verbund, und Nordex haben einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die Lieferung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär