Trumps Zollhamer zum Wochenauftakt | Musk verklagt Microsoft & OpenAI, Netflix mit Zahlen & Bayer
|390,45
|390,65
|12:39
|390,45
|390,70
|12:39
|Aktuelle Nachrichten
|12:23
|Aktien Frankfurt: Zollsorgen werfen Dax unter 25.000 Punkte zurück
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Zollsorgen im Streit um Grönland haben den Dax am Montag deutlich unter die runde Marke von 25.000 Punkten zurückgeworfen. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende wegen...
|11:54
|11:50
|BAYER AG zeigt erneut fundamentale Stärke
|11:34
|Bayer: Morgan Stanley erhöht Kursziel wegen Rechtsstreitigkeiten auf 55 Euro
|11:30
|Morgan Stanley raises Bayer stock price target to EUR55 on litigation view
|Aktuelle Nachrichten
|12:23
|Abschied von Microsoft und VMware: Österreichs Roadmap zur digitalen Souveränität
|12:10
|Microsoft-Aktie: Welche Rolle spielt sie 2026?
|Die Aktie von Microsoft zählt seit Jahren zu den meistbeachteten Werten an den internationalen Börsen. Nach einer Phase außergewöhnlicher Investitionen und operativer Expansion richtet sich der Blick...
|12:07
|Wieder Windows-Ärger: Nutzer können Computer plötzlich nicht mehr ausschalten
|11:55
|Highlights für Sie: Neues LinkedIn Widget für Power User
|11:54
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|10:26
|Börsenfrühstück: Bayer, Micron & Netflix
|Marktbericht für den 19. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich abwartend. In den USA notieren die großen Indizes nahe ihrer Hochs, die Dynamik hat jedoch spürbar nachgelassen....
|09:34
|Der Streaming-Guide für die Schweiz: In der Schweiz sind seit dem Start von Netflix immer mehr neue ...
|08:17
|Netflix setzt die südafrikanische RomCom-Erfolgsgeschichte fort
|08:14
|Netflix: Milliardenschwere Übernahmeofferte entfacht neuen Machtkampf - Renditechance von 18,9 % p.a.
|Netflix greift mit einem 83-Milliarden-Dollar-Angebot gezielt nach dem Film- und Streaming-Geschäft von Warner Bros. Discovery und stellt damit die Weichen für eine neue Machtverteilung im globalen...
|Aktuelle Nachrichten
|12:15
|ChatGPT Glossary: 61 AI Terms Everyone Should Know
|11:55
|OpenAI invests in brain-computer interface startup founded by OpenAI CEO
|11:54
|11:29
|Elon Musk fordert astronomische 134 Mrd. $ von OpenAI und Microsoft
|11:23
|Musk will bis zu 109,4 Milliarden Dollar von OpenAI
|Aktuelle Nachrichten
|12:19
|Oxfam-Studie: Musk verdient Durchschnitts-Jahresgehalt in 4 Sekunden
|11:54
|11:53
|Ryanair gegen Elon Musk: "Er ist ein Idiot - sehr reich, aber ein Idiot"
|11:43
|Elon Musk zofft sich mit Ryanair-CEO - und überlegt sich, die Airline zu kaufen
|11:38
|China-Canada EV deal expected to benefit Tesla, Volvo, BYD first
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAYER AG
|44,335
|+5,32 %
|MICROSOFT CORPORATION
|390,45
|-1,49 %
|NETFLIX INC
|75,51
|-0,46 %
|OPENAI LLC
|-
|-
|TESLA INC
|369,60
|-3,09 %