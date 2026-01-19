Hamburg (ots) -In diesem Webinar zeigt Ulrike Hanky-Mehner, wie Sie Künstliche Intelligenz gezielt für die Entwicklung starker, glaubwürdiger und passgenauer Pitches einsetzen - von der ersten Themenidee bis zur ausformulierten Story.Termin: Mittwoch, 11. März 2026 von 11:00 - 12:30 UhrMit KI aktuelle Trends frühzeitig erkennen, aus Daten und Quellen tragfähige Argumente entwickeln und Inhalte für Journalisten überzeugend aufbereitenVon der Idee zur überzeugenden Story: Sie erfahren, wie KI hilft, aktuelle Trends frühzeitig zu erkennen, aus Daten und Quellen tragfähige Argumente zu entwickeln und Inhalte so aufzubereiten, dass sie für Journalist:innen wirklich interessant sind. Dabei geht es nicht um mehr Output, sondern um mehr Relevanz: Wie Sie KI nutzen, um journalistisch zu denken, sauber zu recherchieren und Ihre Botschaften präzise auf die jeweilige Mediengattung zuzuschneiden.Anhand konkreter Praxisbeispiele lernen Sie,- wie Sie mit KI Trends, Themen und Gesprächsanlässe identifizieren.- wie Sie Fakten und Quellen verifizieren und für Ihre Story nutzen.- wie Sie Inhalte strukturieren und verdichten - von Dossier über Fact Sheet bis Pressetext.- wie Sie Ihre Pitches gezielt für verschiedene Mediengattungen anpassen.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars verwendeten Präsentationsfolien als Skript.Programm- Einstieg: Warum KI den Medien-Pitch verändert - von Masse zu Klasse- Themenradar aktivieren: Wie Sie mit KI Trends, Gesprächsanlässe und Story-Aufhänger erkennen- Fakten & Quellen prüfen: So unterstützt KI bei Recherche, Validierung und Quellenbewertung- Storyline entwickeln: Vom Datenpunkt zur relevanten Botschaft - KI als Strukturhilfe- Inhalte professionell aufbereiten: Dossiers, Factsheets und Pitches klar und kompakt formulieren- Für jede Mediengattung passend: Tonalität und Format gezielt mit KI anpassen- Praxis-Tools: ChatGPT, Perplexity & Co im ZusammenspielDas Webinar richtet sich anMitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit, die KI für strategisch relevante, faktenbasierte und mediengerechte Pitches einsetzen möchten. Erste Vorkenntnisse und Praxiserfahrungen mit KI-Tools wie ChatGPT oder Gemini sind empfehlenswert, um aus diesem Webinar den vollen Nutzen ziehen zu können.Unsere ExpertinUlrike Hanky-Mehnerist Kommunikationsberaterin und Inhaberin von UHM Kommunikation (https://uhm-kommunikation.de/). Seit über drei Jahren begleitet sie Kommunikationsprofis in praxisorientierten KI-Coachings dabei, die Chancen von Künstlicher Intelligenz sicher und kreativ in der Kommunikation einzusetzen. Ihr Fokus liegt auf der praktischen Anwendung von KI in PR, Marketing und Unternehmenskommunikation.Key Facts- Termin: Mittwoch, 11. März 2026 von 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung- Durchführung via MS TeamsHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/mit-ki-zum-perfekten-medien-pitch-registrierung-1973156498202).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6199047