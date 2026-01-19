Essen/Garmisch-Partenkirchen (ots) -Mit einem neuen Büro in Garmisch-Partenkirchen verstärkt die Agentur Seidl PR & Marketing die Präsenz im Süden Deutschlands. Im denkmalgeschützten Ambiente mitten in Alt-Garmisch dreht sich künftig vieles um die Vermarktung von High-Tech-Lösungen wie Robotik oder Automatisierung und die Kommunikation von Zukunftsthemen in der Industrie sowie der Food- und Life-Style-Branche.Seidl & PR & Marketing wurde 2006 im nordrhein-westfälischen Essen gegründet, der Energiehauptstadt Europas, Sitz von 3 DAX- und 3 MDAX-Unternehmen und Top-Wirtschaftsstandort in einem der größten Ballungsräume der EU. Über die klassischen Kommunikationsdisziplinen hinaus unterstützt die Agentur internationale und nationale Unternehmen in der Produktentwicklung, dem Vertrieb und der Kommunikation. Das Portfolio umfasst das gesamte Marketing-Instrumentarium für den B2B- und B2C-Bereich. Heute verfügt Seidl & PR und Marketing über 10 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund 1,3 Mio. Euro. Zu den Kunden zählen Industrieunternehmen wie Henkel, Hochtief oder Körber sowie zahlreiche Lebensmittelproduzenten und Markenartikler aus dem DACH-Raum, BeNeLux, Frankreich und Italien.Die neue Niederlassung in der Fürstenstraße 27 wird künftig als Drehscheibe für alle Aktivitäten in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz dienen. Damit soll nicht nur der - gerade in Zeiten von Video-Calls und Remote-Work unverzichtbare - persönliche Kontakt zu den Kunden gestärkt werden. "Wir wollen auch einen Freiraum für Strategie-Meetings, Coachings oder unsere eigene Veranstaltungsreihe "Blogger-Café by Seidl" schaffen: Eine moderne Infrastruktur-Plattform für einen professionellen Service von Garmisch-Partenkirchen aus, aber eben auch ein produktiver Rückzugsort für "Gipfeltreffen" mit Auftraggebern, Journalisten, Influencer und Mitarbeitern", so Daniela und Wolfgang Seidl, Gründer der Agentur mit Wohnsitz in Essen und Garmisch-Partenkirchen.Pressekontakt:Seidl PR & Marketing GmbHDaniela Seidl / Magali RitterRüttenscheider Straße 14445131 EssenDeutschlandTelefon: +49 (0)201 8945889-0Büro GAPFürstenstr. 2782467 Garmisch-Partenkirchenwww.seidl-agentur.comOriginal-Content von: Seidl PR & Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67861/6199088