Klagenfurt (ots) -Kärnten macht seinem Ruf als Sonnenseite der Alpen dieser Tage alle Ehre. Strahlend blauer Himmel, außergewöhnlich viele Sonnenstunden und gleichzeitig knackig-kalte Nächte sorgen aktuell für echtes Traumwetter im Süden Österreichs. Unter dem Motto "Cool & Sunny" präsentiert sich das südlichste Bundesland winterlich, sonnig und vielseitig wie kaum eine andere Region.Die aktuellen Wetterbedingungen bieten beste Voraussetzungen für Wintersportlerinnen und Wintersportler. In den Kärntner Skigebieten herrschen top präparierte Pisten, griffiger Schnee und ideale Temperaturen für genussvolles Skifahren, Snowboarden und Winterwandern. Dank der kalten Nächte können die Pisten optimal gepflegt werden, während tagsüber die Sonne für entspannte Pausen auf den Terrassen sorgt.Doch Kärnten wäre nicht Kärnten, wenn Wintergenuss nur auf der Piste stattfinden würde. Auch abseits der Berge zeigt sich der Winter von seiner besonderen Seite: Mehrere Kärntner Seen sind bereits zum Eislaufen freigegeben, darunter der Weissensee, der Pressegger See sowie der Hörzendorfer See. Weitere Seen könnten in den kommenden Tagen, auf Grund der tiefen Temperaturen in den Nächten, folgen - ideale Voraussetzungen für unvergessliche Momente am Natureis, eingebettet in die sonnige Winterlandschaft des Südens."Diese Kombination aus viel Sonne, kalten Nächten und perfekten Bedingungen ist etwas ganz Besonderes", sagt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung. "Ob Skifahren auf bestens präparierten Pisten, auf einer Skitour z.B. am Nockberge Trail, Eislaufen auf zugefrorenen Seen, Winterwandern, Langlaufen oder einfach das Genießen der Sonne von unseren Thermen und Badehäusern aus - Kärnten bietet im Winter eine beeindruckende Vielfalt. Gerade jetzt zeigt sich, wie einzigartig Winterurlaub auf der Sonnenseite der Alpen ist."Mit Blick auf die bald anstehenden Semesterferien könnten die Bedingungen kaum besser sein. Familien, Genießerinnen und Genießer sowie sportlich Aktive dürfen sich auf abwechslungsreiche Urlaubstage freuen - mit viel Sonne, sicheren Wintersportbedingungen und zahlreichen Möglichkeiten, den Winter draußen zu erleben. Die klare Luft, die verschneiten Berge und die sonnendurchfluteten Täler schaffen ideale Rahmenbedingungen für Erholung und Aktivität gleichermaßen.Kärnten beweist einmal mehr, dass Winter hier mehr ist als nur Schnee: Es ist das Zusammenspiel aus Sonne, Natur, Bewegung, Alpe-Adria Kulinarik und südlicher Lebensfreude. Cool & Sunny - so fühlt sich Winterurlaub auf der Sonnenseite der Alpen an.Hier geht's zu Ihrem Urlaub in Kärnten www.kaernten.atPressekontakt:Kärnten Werbung GmbHIris Kuchar, BA MATelefon: 0463/3000 227E-Mail: iris.kuchar@kaernten.atOriginal-Content von: Kärnten Werbung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/11941/6199097