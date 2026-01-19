© Foto: Uwe Anspach/dpaFresenius und SAP planen eine strategische Partnerschaft für digitale Kliniken. Im Fokus stehen KI, Datensouveränität und hohe Investitionen in Europa.Fresenius und SAP wollen eine strategische Partnerschaft eingehen, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu beschleunigen. Das teilten beide Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Geplant ist der Aufbau eines souveränen, systemübergreifenden und KI-gestützten digitalen Rückgrats für Kliniken und medizinische Einrichtungen. Die Lösungen sollen die medizinische Expertise von Fresenius mit den Plattform- und KI-Technologien von SAP verbinden und hohe Anforderungen an Datensouveränität, Sicherheit und Regulierung erfüllen. …Den vollständigen Artikel lesen
