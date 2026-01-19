Vancouver, British Columbia - 19. Januar 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE:NEXU | OTCQB:NEXUF | FWB:JA7) ("Nexus" oder das "Unternehmen") gibt den Erwerb des Uranprojekts RC in South Dakota und damit die zweite strategische Absteckung des Unternehmens im Uranbezirk Fall River County innerhalb von zwei Wochen bekannt. Das Projekt wurde mittels Absteckens erworben und ist zu 100 % im Besitz des Unternehmens und unterliegt keinen zugrundeliegenden Royalties.

Das Projekt RC besteht aus 40 nicht patentierten Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 800 Acres und befindet sich weniger als eine Meile vom Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Uranprojekt Chord in Fall River County (South Dakota), entfernt. Zusammen mit dem vor Kurzem bekannt gegebenen Erwerb von Deadhorse (17 Claims, ca. 340 Acres) hat Nexus seine Grundfläche in South Dakota allein im Januar 2026 um 57 Claims mit rund 1.140 Acres erweitert, womit der Gesamtbesitz des Unternehmens in South Dakota auf etwa 6.380 Acres steigt.

"Nach dem Erwerb von Deadhorse in der vergangenen Woche können wir mit dem Abstecken der RC-Claims nun die Grundflächen in unmittelbarer Nähe zu Chord konsolidieren", so CEO Jeremy Poirier. "Mit 40 Claims und 800 Acres Fläche in weniger als einer Meile Entfernung zu unserem Vorzeigeprojekt ist RC die bislang nächstgelegene Übernahme und stärkt unser Vertrauen in das Explorationspotenzial des Bezirks. Wir werden weitere Chancen zur Erweiterung unseres Grundbesitzes in diesem historischen Uranproduktionsgebiet bewerten."

Einzelheiten des Projekts

Die Claims auf RC befinden sich im historischen Uranbezirk Edgemont, der Teil der breiteren Region Black Hills ist, die über eine dokumentierte Uranproduktion von rund 3,2 Millionen Pfund[1] U3O8 aus in Sandstein lagernden Vorkommen in der Inyan Kara Group verfügt. Die Claims erstrecken sich über höffige Fläche in demselben geologischen Umfeld wie das nahegelegene Projekt Chord, wo die Uranmineralisierung mit Sandsteinen aus der Kreidezeit und Paläokanalsystemen in der Inyan Kara Group in Zusammenhang steht.

Abbildung 1: Lageplan der Claims RC

Abbildung 2: Lageplan der Projekte von Nexus in South Dakota

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Uranprojekte in Nordamerika gerichtet ist. In den Vereinigten Staaten besitzt das Unternehmen die Projekte Chord, Wolf Canyon, Deadhorse und RC in South Dakota und das Projekt South Pass in Wyoming. Das Projekt Great Divide Basin in Wyoming ist nun Gegenstand einer Option zugunsten von Canamera Energy Metals Corp. In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Warren D. Robb, P.Geo. (BC), Direktor von Nexus Uranium Corp. und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Nahegelegene Ressourcen, Lagerstätten, Projekte und Minen, auf die Bezug genommen wird, liefern einen geologischen Kontext für die Uranprojekte RC und Chord, weisen jedoch nicht zwangsläufig darauf hin, dass die Projekte eine Mineralisierung von vergleichbarem Potenzial, vergleichbarer Größe oder vergleichbarem Gehalt beherbergen. Für das Uranprojekt RC wurden keine Mineralressourcen geschätzt und es kann nicht zugesichert werden, dass weitere Arbeiten zur Klassifizierung einer Mineralressource führen werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jeremy Poirier

Chief Executive Officer

(604) 722-9842

mailto:info@nexusuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zum Vertrauen des Unternehmens in das Explorationspotenzial des Uranreviers Fall River County, den Explorationsplänen des Unternehmens für das Projekt RC, zum Potenzial für die Auffindung einer Uranmineralisierung, zu den strategischen Vorteilen des Erwerbs, zur Absicht des Unternehmens, weitere Chancen in der Region zu bewerten, zur Erweiterung der Präsenz des Unternehmens in der Region und zu den Zielen des Unternehmens in Bezug auf sein Uranportfolio. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet, darunter die Annahme, dass das Unternehmen über ausreichendes Kapital zur Finanzierung der geplanten Aktivitäten verfügt, dass die behördlichen Genehmigungen erteilt werden und dass die Marktbedingungen die Geschäftsziele des Unternehmens unterstützen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung, Schwankungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Vorschriften und der Fähigkeit, Finanzierungen zu erhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Nexus übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82557Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82557&tr=1



