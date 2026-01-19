Fanvue, die KI-gestützte Monetarisierungsplattform für Creators mit einer Run-Rate von mehr als 100 Mio. USD, meldet eine Investitionsrunde der Serie A in Höhe von 22 Mio. USD.

Joel Morris, Will Monange and Harry Fitzgerald (left to right)

Fanvue setzt in großem Umfang auf KI-gestützte Tools, die das Aussehen einer Branche verändern, deren geschätzter Wert bis zum Jahr 2030 voraussichtlich 500 Mrd. USD übersteigen wird. Die Plattform hat unlängst die Umsatzschwelle von 100 Mio. USD auf Jahresbasis überschritten und wird monatlich von über 17 Millionen aktiven Nutzern genutzt. Hinzu kommen 250.000 Creators, die die richtungweisenden KI-Tools von Fanvue nutzen, um ihr Geschäft zu skalieren und Geld zu verdienen.

Fanvue steht dabei nicht in Konkurrenz mit herkömmlichen Plattformen, sondern definiert stattdessen eine ganz neue Kategorie, die "Creator AI Economy". Fanvue ist der Auffassung, dass die nächste Generation von Creators ihren Verdienst durch den Einsatz von Technologie beschleunigen wird. Und das geschieht in Echtzeit. Nach Angaben von Fanvue nutzten knapp über 93 Prozent der Creators auf der Plattform mindestens eines der plattformeigenen KI-Tools, darunter Analytics, Voice und Content.

Investoren teilen die Vision von Fanvue einer KI-gestützten Creator Economy. Die Serie A wurde von Inner Circle (www.iccap.co) angeführt und von über 50 ausgeschiedenen Firmengründern, Finanziers und Kulturpromis aus Sport und Unterhaltung unterstützt, deren Portfolio auch Revolut, Anthropic und xAI umfasst. Zu weiteren namhaften Unterstützern gehören auch Moonbug-Gründer René Rechtman, der den auf mehrere Milliarden USD bezifferten Ausstieg beaufsichtigte, die Gründer des britischen Einhorns Marshmallow sowie GPs führender europäischer Risikokapitalfirmen.

James Cox, Mitbegründer von Inner Circle, kommentierte:

"KI führt zu einer Neudefinition der Creator Economy. Fanvue reagiert jedoch nicht einfach auf diese Verschiebung, sondern leistet Pionierarbeit. Joel, Will, Harry und das Team bauen eine kategoriedefinierende Plattform auf, mit der Creators weltweit in der Lage sind, ihr Publikum in großem Umfang zu monetarisieren. Wir sind stolz darauf, ein Partner des Unternehmens zu sein und den Zugang, Einfluss und die Streuung unserer Community im Rahmen seiner Skalierung zu erschließen."

Die KI-gestützten Lösungen von Fanvue für die Creator AI Economy stützen sich auf drei Grundwerte: Fan Connection die Verbindung zu den Fans, Creator Freedom die Freiheit der Ersteller, und Business Ownership der Besitz des Geschäfts. Diese Werte entspringen den Erfahrungen von Joel Morris, Mitbegründer und ehemaliger YouTuber, der als Creator die zu lindernden Schmerzpunkte ermittelte und Fanvue im Jahr 2022 zusammen mit den Mitbegründern Will Monange und Harry Fitzgerald startete.

Das Geschäft meldete einen Umsatzanstieg von 450 Prozent im Jahresvergleich, während die Zahl der Mitarbeitenden weltweit im Lauf von 12 Monaten von 42 auf 115 gestiegen ist. Das Geschäftsleitungsteam und der Kerngeschäftsbetrieb sind in Canary Wharf in London. Bei den International Business Awards (Stevies) wurde Fanvue unlängst als "wachstumsstärkstes Unternehmen in Europa" gewürdigt.

Fanvue meldete kürzlich die Verpflichtung der schweizerischen Profi-Fußballerin Alisha Lehmann, die jetzt mit mehr als 16 Millionen AnhängerInnen auf Instagram zu den weltweit führenden Content Creators gehört.

Das ist eine "ganz große Sache und ein echtes Gütesiegel für die Vision von Fanvue", erklärt Mitbegründer und CEO Will Monange und fügt hinzu:

"Die Meldung zweier bedeutender Meilensteine für das Geschäft die Serie A und Alisha in derselben Woche untermauert unsere Ansicht, dass KI es der nächsten Generation von SportlerInnen und Creators ermöglichen wird, Geschäftstätigkeiten aufzubauen und neue Umsatzquellen zu erschließen, und zwar auf Monetarisierungsplattformen wie Fanvue, die eine direkte Verbindung zu den Fans herstellen."

Im vergangenen Monat traten mehr als 20.000 neue Creators Fanvue bei und es steht zu erwarten, dass Anfang 2026 eine Reihe bedeutender Mainstream-Creators bekannt gegeben wird.

Fitzgerald, Mitbegründer und COO, äußerte sich mit folgenden Worten:

"Mit Hilfe von AI werden Creators auf Fanvue Produkte, Content und Verbindungen auf ganz neue Art und Weise skalieren können, die bisher nicht möglich waren. Die Technologie wird Creators in die Lage versetzen, ihre Fanbasis direkt zu monetarisieren, während sie sich bisher auf die Werbung verlassen mussten. Wir erstellen ein Produkt, das die Creator Economy revolutionieren wird."

Die Investitionsmittel der Serie A in Höhe von 22 Mio. USD werden genutzt, um die globale Expansion von Fanvue zu beschleunigen, in erstklassige MitarbeiterInnen zu investieren und KI-Fähigkeiten zu nutzen, um ein Produkt und ein Team aufzubauen, das nach Meinung von Mitbegründer und CEO Joel Morris "das Aussehen der Creator Economy für immer verändern wird."

Morris ergänzte:

"Wir sind dabei, ein erstklassiges Team von unserer Londoner Basis aus aufzubauen und wichtige Führungspositionen mit Kräften von Amazon und TikTok zu besetzen, um unsere Vision umzusetzen und die Monetarisierung von Content für die Creators auf globaler Ebene zu transformieren. Dank dieser Mittelbeschaffung können wir die Umsetzung dieser Pläne nun beschleunigen. Wir fangen gerade erst an."

Über Fanvue

Fanvue ist die wachstumsstärkste Abonnementsplattform in der Creator Economy mit 17 Millionen aktiven Nutzern pro Monat und mehr als 250.000 Creators.

Business Awards

Wachstumsstärkstes Unternehmen in Europa bei den jüngsten International Business Awards (Stevies)

Sunday Times Best Places to Work 2025, dank seiner innovativen Unternehmenskultur und seiner Bemühungen um den Aufbau einer erstklassigen Arbeitsumgebung für die MitarbeiterInnen

