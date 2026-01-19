Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche ging die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen nur leicht zurück, so die Analysten der DekaBank.Im Wochenverlauf sei sie dabei kurzzeitig unter die Marke von 2,80% gefallen. Die Zinsaufschläge für Anleihen der drei großen Volkswirtschaften Eurolands, Frankreich, Italien und Spanien, hätten sich weitgehend seitwärts bewegt. Die wieder aufflackernden Sorgen bezüglich der Stabilität der französischen Regierung hätten nur zu einer geringfügigen Ausweitung der Risikoprämien geführt. In den USA seien die Renditen von Staatsanleihen etwas nach oben gegangen. Grund dürften die anhaltenden Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed gewesen sein. Etwas Entlastung hätten hier die jüngsten Nachrichten zur US-Inflation gebracht, die darauf hingedeutet hätten, dass der Inflationsdruck in den USA tendenziell etwas nachlassen könnte. (19.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de