Die Ölpreise fallen am Montag, in der vorherigen Sitzung waren sie noch gestiegen, da sich die Unruhen im Iran zumindest laut offizieller Stellungnahmen beruhigen und damit die Wahrscheinlichkeit eines US-Angriffs sinkt.Brent-Rohöl wurde am Morgen bei rund 63,85 US-Dollar pro Fass gehandelt, ein Rückgang um 28 Cent beziehungsweise 0,44 Prozent. US-Westtexas-Intermediate für Februar fiel um 36 Cent beziehungsweise 0,61 Prozent auf 59,08 US-Dollar pro Fass. Die gewaltsame Niederschlagung von Protesten im Iran, die durch wirtschaftliche Not ausgelöst wurden und laut offiziellen Angaben rund 5.000 Menschen das Leben kostete, hat zunächst die Unruhen beendet. US-Präsident Donald Trump schien …
