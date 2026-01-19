hier

Die US-Börsen tendierte am Freitag zum Ausklang der Handelswoche moderat schwächer. Der Dow Jones schloss mit Minus von 0,17 % bei 49.359 Punkten. Der marktbreite S&P 500 (-0,06 % auf 6.940 Punkte) und der Technologieindex Nasdaq 100 (-0,07 % auf 25.529 Punkte) schlugen sich dagegen etwas besser als der US-Leitindex. An den deutschen Börsen ist heute die neue Zolldrohung von US-Präsident Trump das bestimmende Thema. Vom 1. Februar an will die USA auf Einfuhren aus Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Finnland zusätzliche Zölle in Höhe von 10 % erheben, wenn diese Länder ihren Widerstand gegen eine US-Annexion von Grönland nicht aufgeben. Ab dem 6. Februar würden dann EU-Gegenzölle auf US-importe in Höhe von 93 Mrd. € in Kraft treten, wie die EU-Kommission gegenüber der Presse erklärte. Der Dax reagierte auf dieses Szenario heute Morgen zur Eröffnung mit einem Abschlag von 1,41 % auf 24.940 Punkte. Im weiteren Verlauf schob der deutsche Leitindex dann aber wieder über die Marke 25.000 und liegt im frühen Handel rund 1 % im Minus