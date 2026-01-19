EQS-News: Lloyd's Register / Schlagwort(e): Produkteinführung

Maritimes Konsortium unter Führung des Vereinigten Königreichs legt Plan für nuklear angetriebene Flotte vor



19.01.2026 / 13:05 CET/CEST

Lloyd's Register bringt führende Partner zusammen, um sichere und nachhaltige Schiffe mit Nuklearantrieb für eine Netto-Null-Wirtschaft auf dem Meer zu liefern LONDON, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Mit der Gründung des Maritime Nuclear Consortium unternimmt das Vereinigte Königreich einen entscheidenden Schritt, um im weltweiten Wettlauf um die Dekarbonisierung der Schifffahrt die Führung zu übernehmen. Die von Lloyd's Register (LR) einberufene Gruppe vereint führende Fachleute aus der Nuklearindustrie, der Schifffahrt, dem Versicherungswesen und der Aufsichtsbehörde, um die höchsten internationalen Standards für sichere und kommerziell tragfähige Schiffe mit Nuklearantrieb zu setzen. Die maritime Kernenergie ist eine bewährte, fortschrittliche und sichere Energiequelle, die eine der schwierigsten Herausforderungen der Energiewende bewältigen kann. Die nächste Generation fortschrittlicher modularer Reaktoren (AMR) wird es Schiffen ermöglichen, jahrelang ohne Auftanken zu fahren, ohne Kohlenstoffemissionen und mit von Anfang an eingebauter strenger Sicherheit. Die Kernkraft erzeugt kein CO2. Reaktoren laufen über Jahre, nicht über Wochen. Da die Effizienz nicht gegen Emissionsnormen eingetauscht werden muss, können die Schiffe mit ihrer vollen Auslegungsgeschwindigkeit fahren, anstatt langsam zu fahren. Zur Kernmitgliedschaft gehören: Lloyd's Register (Leitung, Sicherheit & Sekretariat)

Rolls-Royce (Reaktorkonstruktion)

Babcock International Group (Schiffsentwurf, -bau und -unterstützung)

Globale Partner für nukleare Sicherheit (Sicherheit und Sicherungsmaßnahmen)

Stephenson Harwood (Recht und Regulierung)

NorthStandard (Versicherung) Das Vereinigte Königreich ist seit langem führend im Bereich der maritimen Innovation und befindet sich nun in einer starken Position, um die sichere Einführung der maritimen Kernkraft zu unterstützen. Mit vertrauenswürdigen Aufsichtsbehörden, Ingenieuren und Schiffbauern von Weltrang und jahrzehntelanger Erfahrung in der Nuklearindustrie verfügt das Land über die Glaubwürdigkeit, internationale Standards von Anfang an mitzugestalten. Von den Londoner Kapitalmärkten bis zu den technischen Zentren im Norden bietet das Vereinigte Königreich ein komplettes Ökosystem zur Unterstützung der Nuklearschifffahrt - von der Planung über die Regulierung bis zur Finanzierung und Versicherung. Aber das Zeitfenster für die Führung wird immer kleiner. Andere Länder sind schnell dabei, ihre eigenen Standards zu setzen und Technologien zu entwickeln. Ohne ein koordiniertes Vorgehen des Vereinigten Königreichs könnte die Chance, die Regeln festzulegen, hochqualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und eine globale Lieferkette zu verankern, an schnellere Wettbewerber verloren gehen. Jetzt zu handeln würde dem Vereinigten Königreich einen Vorsprung verschaffen und sicherstellen, dass diese Standards, Arbeitsplätze und Lieferketten hier aufgebaut werden. Das erste Programm des Konsortiums wird: Nachweis einer Annehmbarkeitserklärung (Statement of Design Acceptability, SODA) für einen allgemeinen, an einem Standort genehmigten fortgeschrittenen modularen Reaktor

Entwicklung eines Rahmens für die Klassenzertifizierung, der nukleare und maritime Vorschriften integriert

Definition einer Sicherheits- und Schutzarchitektur zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

Schaffung von Versicherungsmöglichkeiten für Schiffe mit Nuklearantrieb

Veröffentlichung von Leitlinien für Industrie und Behörden zur Beschleunigung der sicheren Einführung Nick Brown, CEO von Lloyd's Register, sagte: "Die Dekarbonisierung erfordert sauberere Energie, höhere Standards und eine Verpflichtung gegenüber den nachfolgenden Generationen. Die Kernenergie ist bereit, diesen Test zu bestehen. "Die nächste Generation fortschrittlicher modularer Reaktoren, die seit Jahrzehnten sicher in der Marine eingesetzt werden, bietet strengere Sicherheitsvorkehrungen und die Möglichkeit, die Kernenergie in den Alltag der kommerziellen Schifffahrt zu integrieren. "Wenn das Vereinigte Königreich bei den globalen Standards führend ist, wird die Kernenergie mehr bedeuten als kohlenstofffreie Schiffe. Das bedeutet Arbeit in britischen Werften, neue Geschäfte in der Stadt und dauerhafte Arbeitsplätze für diejenigen, die die Weltflotte bauen, versichern und fahren. Jake Thompson, Direktor, Rolls-Royce Advanced Modular Reactors, sagte: "Die Energiewende ist eine wachsende Priorität für mehrere Branchen, und die Kernkraft wird zunehmend als Teil der Lösung gesehen. "Wir glauben, dass die sektorübergreifende Zusammenarbeit des Nuclear Maritime Consortium ein wichtiger erster Schritt ist, damit das Vereinigte Königreich bei der Entwicklung des künftigen internationalen Codes für nuklearbetriebene Schiffe führend ist. "Rolls-Royce ist einer der weltweit einzigen Anbieter von Kernreaktoren mit umfassender Erfahrung im gesamten Lebenszyklus und der Fähigkeit, diese fortschrittlichen Technologien glaubwürdig zu liefern; basierend auf bewährten, zuverlässigen Energielösungen, die heute in unserem Unternehmen im Einsatz sind." Mike Salthouse, Head of External Affairs, NorthStandard, sagte: "Versicherungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der mit neuen Technologien verbundenen Risiken und bei der Förderung des Vertrauens in diese Technologien. Im Mittelpunkt dieses Vertrauens stehen die Menschen. Mit seinem umfassenden Fachwissen in den Bereichen Risikobewertung, Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften kann NorthStandard der Industrie die Sicherheit bieten, die sie benötigt, um das Potenzial innovativer neuer Anwendungen für Technologien wie die zivile Kernschifffahrt zu erkunden. "Durch unsere Beteiligung am Maritimen Nuklearkonsortium werden wir nicht nur technisches Wissen, sondern auch menschliches Verständnis einbringen. Wir tragen dazu bei, die Zukunft der Schifffahrt mit Atomkraftwerken zu gestalten, und legen dabei den Schwerpunkt auf Sicherheit, Gefahrenabwehr und Verantwortlichkeit. "Mit den richtigen Leuten, die die richtigen Standards und eine einheitliche Regulierung anwenden, kann die maritime Kernenergie zu einer transformativen Kraft werden, die die Dekarbonisierung vorantreibt, die wirtschaftliche Rentabilität unterstützt und die Schifffahrtsindustrie in Richtung Netto-Null-Emissionen führt. Nick Tomkinson, Senior Partner bei GNSP, sagte: "Die maritime Kernenergie wird nur dann erfolgreich sein, wenn Sicherheit, Gefahrenabwehr und Schutzmaßnahmen von Anfang an gemeinsam betrachtet werden. "Dieser Leitfaden hilft den Vorreitern, die maritimen und nuklearen Rahmenbedingungen aufeinander abzustimmen, zielorientierte Ansätze anzuwenden, wenn es keine verbindlichen Vorschriften gibt, und das Vertrauen zu schaffen, das die Aufsichtsbehörden, versicherer und die Öffentlichkeit benötigen. GNSP ist stolz darauf, zu diesem wichtigen Schritt für den Sektor beitragen zu können." Kirsti Massie, Partnerin bei Stephenson Harwood, fügte hinzu: "Die Kernenergie hat das Potenzial, die Energiewende in Großbritannien und die Bemühungen um eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen voranzutreiben. Durch die Zusammenführung dieses Konsortiums hat das Vereinigte Königreich die Möglichkeit, dieses Potenzial in Fortschritt umzuwandeln und globale Standards zu setzen, die für kommende Generationen genutzt werden können. Mehr als 700 Marine-Kernreaktoren sind weltweit in den Marineflotten in Betrieb. Die Herausforderung besteht darin, diese Technologie für die kommerzielle Nutzung anzupassen. Durch die Gestaltung von Regeln für neue Reaktorkonzepte will sich das Vereinigte Königreich als führender Entwickler maritimer Kernenergie positionieren und einen Beitrag zur Netto-Null-Wirtschaft auf dem Meer leisten. Maria Taboada, Direktorin für Schiffstechnik bei Babcock, sagte: "Der Übergang zur Schifffahrt mit Nuklearantrieb ist nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern ein strategischer Schritt, um die Führungsrolle Großbritanniens im Seeverkehr zu sichern. Babcock ist eines der Hauptmitglieder des Konsortiums und bringt jahrzehntelange Erfahrung aus Nuklearprogrammen der Marine mit. "Wir sind stolz darauf, zu einem Team beizutragen, das die Zukunft der maritimen Kernkraft aktiv mitgestaltet und daran arbeitet, die Zukunft der sauberen Schifffahrt durch von Großbritannien geleitete Innovationen zu definieren." Hinweise für Redaktionen:

Im Anhang finden Sie folgendes Bildmaterial: Einführungsvideo: https://vimeo.com/1116116255/051218d847?share=copy&fl=sv&fe=ci Unterstützende Infografik: https://drive.google.com/file/d/1sEPVbFiemLhCRFlaOTcsuOR6g6yNpGPp/view?usp=sharing Über das UK Maritime Nuclear Consortium: Das Maritime Nuclear Consortium setzt die höchsten internationalen Standards für die Entwicklung von sicheren und wirtschaftlich tragfähigen Schiffen mit Nuklearantrieb, die für die Dekarbonisierung des Seeverkehrs unerlässlich sind. Die Mitglieder des Konsortiums Babcock International, Global Nuclear Security Partners, Lloyd's Register, NorthStandard , Rolls-Royce und Stephenson Harwood sind allesamt marktführende britische Unternehmen, die in den Bereichen Konstruktion und Betrieb von Schiffen und Reaktoren, Sicherheit und Versicherung tätig sind. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864295/Lloyds_Register.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/maritimes-konsortium-unter-fuhrung-des-vereinigten-konigreichs-legt-plan-fur-nuklear-angetriebene-flotte-vor-302664390.html



