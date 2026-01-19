EQS-News: FP Markets / Schlagwort(e): Sonstiges

SYDNEY, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Der globale Multi-Asset-Broker FP Markets feierte in diesem Jahr stolz sein zwanzigjähriges Bestehen und zwei Jahrzehnte "Transforming Trading" durch Innovation, leistungsorientierte Technologie und das Bestreben, Trader an erste Stelle zu setzen. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat FP Markets durch die Entwicklung von Finanztechnologie der nächsten Generation , die Bereitstellung umfassender Trader-Schulungen sowie eines außergewöhnlichen Kundensupports , der auf einen breit gefächerten Kundenstamm zugeschnitten ist, stets neue Maßstäbe für den Handel gesetzt. Im Jahr 2025 festigte der Broker seine branchenführende Position durch die fortgesetzte globale Expansion, einen erneuerten digitalen Markenauftritt, zahlreiche Produktverbesserungen und die Teilnahme an wichtigen internationalen Finanzmessen. Das vergangene Jahr war zudem von bedeutenden Erfolgen geprägt, da FP Markets mehr als 20 internationale Auszeichnungen erhielt, darunter "Broker of the Year - Global", "Most Valuable Broker" und "Most Reputable Broker". Andria Phiniefs, globale Leiterin für Marketing, erklärte anlässlich des Meilensteinjubiläums des Unternehmens: "FP Markets verpflichtet sich, weiterhin Grenzen zu verschieben und neue Branchenstandards zu setzen, den Zugang zu Märkten weltweit auszubauen und dabei fest in unseren Werten verankert zu bleiben. Mit Innovation und Kundenorientierung im Zentrum unseres Handelns sind wir gut aufgestellt und bereit für die nächste Wachstumsphase." Mit Blick auf die Zukunft wird FP Markets seine strategische Expansion in neue Regionen sowie aufstrebende Märkte mit dem Ziel, Handelslösungen für ein breiteres globales Publikum bereitzustellen, fortsetzen. Der Broker plant außerdem, Finanztechnologie, Tools und Produktpalette zu erweitern, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Trader gerecht zu werden. Während FP Markets den technologischen Fortschritt in vollem Umfang nutzt, bleibt es seiner kundenorientierten Philosophie treu und stellt sicher, dass Fintech-Innovationen durch beispielhafte Ausbildung sowie unübertroffene Kundenbetreuung ergänzt werden. Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2851524/FP_Markets.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/fp-markets-feiert-20-jahre-trading-transformation-und-blickt-einer-neuen-wachstumsara-entgegen-302664365.html



