Die Gäste:
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.)
Andrew Langer (US-Politikberater)
Peter Maffay (Musiker)
Theo Koll (Journalist und Moderator)
Jagoda Marinic (Autorin)
Nikolaus Blome (RTL/ntv)
Spannungen im transatlantischen Verhältnis
Im Gespräch: der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und US-Politikberater Andrew Langer.
Über seine Karriere und sein politisches Engagement
Im Studio: Musiker Peter Maffay.
Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll, die Autorin und "Stern"-Kolumnistin Jagoda Marinic sowie der Politik-Chef von RTL/ntv, Nikolaus Blome.
