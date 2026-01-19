© Foto: Lee Jin-man - APBTS geht 2026/27 auf Welttournee. Die Aktie des Labels schießt auf ein Vierjahreshoch. 79 Konzerte in 23 Ländern sind erst der Anfang. Entscheidend sind die lukrativen Regionen. Kommt jetzt die nächste Welle?Die Aktie der südkoreanischen Entertainment-Agentur HYBE hat am Montag ein Vierjahreshoch erreicht. Der Kurs sprang zeitweise um bis zu 9,5 Prozent, nachdem mehrere Brokerhäuser nach der Ankündigung einer BTS-Welttournee ihre Kursziele angehoben haben sollen, berichtete CNBC. Der Anstieg hob den Börsenwert um mehr als eine Billion südkoreanische Won. Das entspricht rund 582 Millionen Euro. Es ist der höchste Stand seit November 2021. Auslöser war die Mitteilung vom 14. Januar, wonach …Den vollständigen Artikel lesen
