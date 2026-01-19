BÖRSE AKTUELL: Europäische Indizes unter Druck durch den Grönland-Streit, Japan kündigt vorgezogene Neuwahlen an

Die Börse Aktuell zeigt sich in Europa deutlich schwächer: Große Aktienindizes geraten unter Verkaufsdruck, ausgelöst durch neue Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump. Die wichtigsten europäischen Leitindizes verlieren zwischen 1,00 - und 1,80 %.

Der deutsche DAX - DE40 notiert rund 1,50 % im Minus, der französische FRA40 fällt um 1,60 %. In Polen gibt der WIG20 um 0,80 % nach, während der italienische ITA40 etwa 1,40 % verliert. Besonders deutlich zeigt sich die Schwäche beim Euro Stoxx 50, der rund 1,77 % nachgibt. Der Euro bleibt dabei vergleichsweise robust: EURUSD steigt um 0,34 %.

Marktbericht Börse: Handelspolitik rückt erneut in den Fokus

Im aktuellen Marktbericht Börse stehen vor allem Trumps Aussagen zu möglichen neuen Zöllen gegen Europa im Mittelpunkt. Beobachter werten die Drohkulisse als Versuch, politischen Druck aufzubauen - insbesondere gegenüber Dänemark im Zusammenhang mit Verhandlungen rund um Grönland. Damit rückt die Handelspolitik erneut in den Vordergrund und belastet zugleich das Vertrauen in jüngste US-EU-Handelsabsprachen.

Die Europäische Union prüft als Gegenmaßnahme Vergeltungszölle von bis zu 93 Milliarden Euro auf Importe aus den USA. Zudem könnten bereits im Vorjahr vorbereitete Maßnahmen wieder aktiviert werden.

EU-Vertreter haben außerdem die Möglichkeit ins Spiel gebracht, das sogenannte Anti-Coercion-Instrument zu nutzen. Dieses könnte den Zugang US-Unternehmen zum EU-Binnenmarkt einschränken. Trotz der verschärften Tonlage setzt ein Großteil der Mitgliedsstaaten weiterhin auf Dialog....

