Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 19.01.26 | Überblick für KW 04

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 49.313 Punkten. Der Index notierte damit 559 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 216 Punkte unter dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones konnte sich bereits am Montag dynamisch aufwärtsschieben, gab seine Gewinne aber am Dienstag, nachdem ein neues Allzeithoch formatiert war, direkt wieder ab. Es ging bis zur Wochenmitte abwärts. Erst dann haben sich wieder Käufer gefunden, die den Index zunächst moderat, am Donnerstag im Handel dann dynamisch zurückgekauft haben. Der Freitag war von einem abwartenden Handel geprägt. Der Dow Jones ging bei 49.384 Punkten aus dem Wochenhandel.

Zum Wochenbeginn setzte der Index deutlich zurück.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

?? Key Takeaways

Dow Jones Prognose KW 04/2026: Nach dem neuen Allzeithoch bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen - die Tendenz ist seitwärts bis abwärts (Bear-Szenario aktuell wahrscheinlicher: 60 % ).

Börse Aktuell - Entscheidungszone: Zentral ist die 49.029 Punkte-Marke . Darüber Chancen auf Stabilisierung/Erholung, darunter steigt das Risiko für weitere Abgaben in Richtung 48.705 bis 48.424 Punkte .

Technisches Bild: Im Daily bleibt es grundsätzlich bullisch, solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 (48.916) bleibt. Im 4h-Chart ist die Lage neutral bis fragil, da SMA20/SMA50 erneut aufgegeben wurden.

Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 49.313 Punkten und lag damit 559 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche, jedoch 216 Punkte unter dem Wochenschlussniveau der Vorwoche. Bereits am Montag zeigte der Index eine dynamische Aufwärtsbewegung. Am Dienstag wurde zwar ein neues Allzeithoch markiert, die Gewinne wurden jedoch direkt wieder abgegeben.

Bis zur Wochenmitte setzte sich die Abwärtsbewegung fort, bevor ab Mittwoch wieder Käufer in den Markt zurückkehrten. Am Donnerstag folgte ein deutlich stärkerer Rückkauf, während der Freitag von einem abwartenden Handel geprägt war. Der Dow Jones beendete die Woche bei 49.384 Punkten.

Zum Wochenbeginn der KW 04/2026 setzte der Index zunächst deutlich zurück - ein Hinweis darauf, dass sich die kurzfristige Marktstruktur eingetrübt hat und das Momentum nach dem Allzeithoch nicht gehalten werden konnte.

Börse Aktuell: Wichtige Erkenntnisse aus der Vorwoche

Neues Allzeithoch wurde erreicht, jedoch direkt abverkauft

Wochentief lag über dem Niveau der Vorwoche

Kein Wochengewinn , trotz stabiler Schlussphase

Wochenrange war kleiner als in der Vorwoche und lag zudem unter dem Jahresdurchschnitt 2026

Verhältnis Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 1 - 2...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.