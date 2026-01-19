Was für ein Jahresstart: Die "Palantir Europas" konnte seit Jahresbeginn um rund 50 Prozent an Wert gewinnen. Allein im heutigen, von geo- und zollpolitischen Spannungen geprägten Marktumfeld, kann der europäische Nebenwert erneut knapp zehn Prozent zulegen. 2026 könnte das Jahr des Durchbruchs für die Firma sein.Erst in der vergangenen Woche berichtete die Gesellschaft über eine große Order, die auch über das Land des Auftraggebers hinaus eine Signalwirkung hat. Denn der Auftrag unterstreicht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
