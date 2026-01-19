© Foto: OpenAIRekordtag für Hyundai: Das Unternehmen erlebt mit 75 Prozent eine Rekord-Rallye. KI-Partnerschaften und humanoide Atlas-Roboter rücken an die Kommerzialisierung - Analysten sehen weiterhin Luft.So hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr stiegen die Aktien von Hyundai am Montag. Sie erreichten damit auch einen neuen Rekordwert. Unterstützt wurde dies durch den Vorstoß des Autobauers in den Bereich der künstlichen Intelligenz und Robotik. Die Hyundai-Aktie stieg am Montag um 75,34 Prozent! Ein Anteilschein ist für 156,05 US-Dollar zu haben. Dies markiert den stärksten prozentualen Tagesgewinn seit dem 8. Januar 2021. Die Rallye steigerte den Marktwert von Hyundai deutlich und ermöglichte es dem …Den vollständigen Artikel lesen
