Die Volkswagen-Aktie steht am Montag deutlich unter Druck, denn das Zoll-Chaos geht in die nächste Runde. Doch ist der Dividendenwert jetzt trotzdem ein Kauf? Ärger rund um Grönland Während der geopolitische Poker rund um Grönland weitergeht, haben Auto-Aktien wie VW am Montag an der Börse eins auf die Nase bekommen. Hintergrund: US-Präsident Trump drohte im Rahmen von Sanktionen mit neuen Zöllen. Anleger dürften schmerzlich an die Ereignisse vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de